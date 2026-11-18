Трехсторонняя встреча лидеров США, КНР и РФ Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, организованная на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, не будет полезна Вашингтону. Она лишь ослабит позиции Белого дома.

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Такое мнение высказала бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон. Фрагментом ее интервью в среду, 18 ноября, поделился ресурс Clash Report.

"Думаю, это нас ослабит. Это даст Путину и Си больше рычагов влияния на Трампа", – сказала политик.

Она уверена, что саммит никоим образом не поможет урегулировать скандал вокруг американской компании Nvidia и доступа Китая к передовым чипам.

Кроме того, "это никак не поможет Украине". Клинтон признала, что КНР фактически является производственной базой для Российской Федерации, обеспечивая ее значительной частью высокотехнологичной продукции.

Бывшая американская госсекретарь раскритиковала Трампа, указав, что он, похоже, очень хочет казаться "своим" в компании Си Цзиньпина и Владимира Путина.

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"Понимаете, эти двое играют на нем, как на детской гитаре – это просто жалко", – заявила Клинтон.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 ноября американский, китайский и российский лидеры встретились на полях АТЭС и пожали друг другу руки перед совместной фотосессией. Их трехсторонние переговоры начнутся в четверг, 19 ноября, в 8:30 по киевскому времени.

– Накануне Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Он утверждает, что готов обсуждать разногласия в политике, экономике и безопасности "путем поиска компромиссов и баланса интересов".

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