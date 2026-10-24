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"Мне не отдают должное!" Трамп похвастался, что умеет складывать и умножать. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
948
"Мне не отдают должное!" Трамп похвастался, что умеет складывать и умножать. Видео
Президент США Дональд Трамп похвастался своими математическими способностями. Источник: Getty

Президент США Дональд Трамп похвастался своими математическими способностями. Американский лидер заявил, что трижды прошел проверку, однако пожаловался, что его достижения не получили должного признания.

Об этом Трамп заявил во время своего выступления в Айове. Информацию собрал OBOZ.UA. 

Как Трамп хвастался своими способностями

Во время речи американский лидер решил продемонстрировать сложность тестирования, которое он проходил. Для этого президент озвучил последовательность математических действий, которые якобы нужно было выполнить за короткое время.

В частности, Трамп предложил взять число 49, утроить его, разделить на четыре, прибавить 2019, вычесть 87, снова разделить на три, а затем умножить на девять.

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Президент подчеркнул, что немногие люди способны справиться с такой задачей, тогда как ему, по его собственным словам, это удалось трижды.

"Немногие смогут это сделать. Немногие. Я сделал это трижды, и, знаете, мне за это не отдают должного. Они об этом не говорят. Нет, они об этом не говорят", – пожаловался Трамп.

При этом сам ответ на озвученный математический пример он не назвал.

Трамп вспомнил о врачах и медицинском обследовании

Продолжая выступление, президент США эмоционально напомнил присутствующим, что успешно прошел когнитивное тестирование. После этого он начал искать глазами врача, который находился среди участников мероприятия.

"Я прошел этот чертов тест. Где тот врач? Где, черт возьми, тот врач? Вот он", – воскликнул американский лидер.

Трамп также вспомнил о военных медиках, сопровождающих президента, и похвалил Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, назвав его фантастическим.

''Мне не отдают должное!'' Трамп похвастался, что умеет складывать и умножать. Видео

Трамп похвастался, что умеет считать. Источник: Скриншот

Напомним, Дональд Трамп похвастался своим уровнем IQ, назвав его самым высоким. Во время общения с журналистами американский президент также заговорил о возможности усиления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в США.

Как писал OBOZ.UA, Трамп заявил, что считает себя вправе баллотироваться на третий президентский срок. Во время выступления в Айове он сослался на якобы имевшие место фальсификации выборов 2020 года.

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