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ВМС Франции задержали в Индийском океане танкер теневого флота РФ: Макрон рассказал подробности. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
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ВМС Франции задержали в Индийском океане танкер теневого флота РФ: Макрон рассказал подробности. Видео
Франция задержала в Индийском океане танкер теневого флота РФ DF Peak. Источник: VesselFinder, скриншот видео. Коллаж OBOZ.UA

Утром в понедельник, 12 октября, Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер DF Peak, который относится к теневому флоту РФ. Это произошло более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон в Индийском океане.

Об этом в Facebook сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. В Париже предполагают, что танкер ходил под фальшивым флагом и был причастен к незаконной перевозке топлива.

Макрон заявил, что Франция решительно настроена бороться с теневым флотом в любой точке мира.

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"Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, свидетельствует о нашей решимости обеспечивать соблюдение закона и бороться с любыми видами незаконной торговли, где бы они ни происходили", – написал он.

ВМС Франции задержали в Индийском океане танкер теневого флота РФ: Макрон рассказал подробности. Видео

Остров Реюньон на карте. Источник: Скриншот Google Maps

По данным портала War&Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер DF Peak аффилирован с подсанкционной российской компанией "Совкомфлот" и перевозит сырую нефть.

ВМС Франции задержали в Индийском океане танкер теневого флота РФ: Макрон рассказал подробности. Видео

Нефтяной танкер DF Peak. Источник: VesselFinder

Судно находится под санкциями США, Канады, ЕС, Украины, Швейцарии, Японии и Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа этого года Албания запретила заходить в порт Дуррес нефтяному танкеру, который относится к теневому флоту страны-агрессора России. С начала 2025 года этот танкер вывез на экспорт не менее 452 тысяч тонн российского топлива.

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