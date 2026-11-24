Российский военный корабль подозревают в подавлении GPS-сигналов примерно 140 пассажирских самолетов у побережья Великобритании. Инцидент произошел 9 ноября, когда самолеты следовали европейскими маршрутами. Среди них был рейс British Airways из Лондона в Стокгольм.

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Об этом пишет британское издание The Sun со ссылкой на материал iPaper. Журналисты сообщают, что помехам могли подвергнуться самолеты сразу нескольких крупных авиакомпаний, в том числе British Airways, Ryanair и EasyJet.

Обстоятельства инцидента сейчас связывают с присутствием российского военного корабля неподалеку от британского побережья.

Что известно об инциденте

Подавление GPS – это использование мощных радиосигналов, которые мешают работе спутниковой навигационной системы. Из-за таких помех GPS не может правильно определять местоположение или время.

По информации издания, именно такие помехи могли возникнуть во время пребывания российского корабля у берегов Великобритании. Пока речь идет о подозрении, а не об официально установленной ответственности России.

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Возможные последствия

Эксперты предупредили, что если причастность Владимира Путина к этой гибридной атаке подтвердится, это будет означать существенную эскалацию. В то же время в материале не приведены подробности о том, столкнулись ли самолеты с другими навигационными проблемами и повлиял ли инцидент на их маршруты.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у берегов Британии столкнулись два российских корабля. Моряки одного из них хотели казнить механика.