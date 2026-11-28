Флотилия российских кораблей, перевозившая военную технику в Ливию, развернулась в Средиземном море. Это произошло после того, как украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" в порту Бенгази.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в военных и силовых структурах. Изменение курса кораблей свидетельствует о том, что Россия пытается защитить свои военно-морские силы после этой атаки Украины.

Конвой, который сопровождал многоцелевой фрегат российского флота "Адмирал Головко", развернулся вблизи Сицилийского пролива в тот же день, когда произошло нападение в Бенгази, сообщил европейский военный чиновник. Этот пролив является промежуточным пунктом на пути к североафриканскому побережью.

Представитель украинской военной разведки и представитель служб безопасности с Ближнего Востока подтвердили, что флотилия изменила курс и не направилась в Ливию.

То, что флотилия развернулась, подтвердил и OSINT-проект SONARROW, который отслеживает военные конвои, теневой флот РФ, морские перевозки и гибридные угрозы. Он ведет мониторинг вместе с GeoInsider.

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"После украинских ударов в Бенгази Москва отказывается от средиземноморского маршрута", – говорится в сообщении.

В состав российской флотилии входят фрегат "Адмирал Головко" и грузовые суда Lady R, Lady D, Maia-1. Операторы судов – российские компании ОАО "Совфрахт" и "МГ-Флот" – попали под санкции Европейского союза и Соединенных Штатов.

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После нескольких дней медленного продвижения от берегов Туниса ее заметили 24 ноября к северу от Алжира, возле города Джиджель, где она повернула обратно к Гибралтару.

"Конвой, который 5 ноября вышел из Калининграда, в последний раз фиксировался 25 ноября у берегов Алжира, и пока неизвестно, куда он направится дальше, отметил европейский чиновник. Источник с Ближнего Востока сообщил, что суда приостановили свое движение в Средиземном море", – пишет Reuters.

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Что произошло в Ливии

В Средиземном море неподалеку от города Бенгази на севере Ливии 22 ноября был атакован российский корабль. Морские дроны ударили по ролкеру, который находится под санкциями из-за перевозки грузов военного назначения.

Это коммерческое судно под мальтийским флагом было поражено через несколько часов после взрыва на борту российского "Меркурия", который пришвартовался в порту.

Корвет проекта 20380 класса "Стерегущий" "Меркурий" номинально входит в состав Черноморского флота РФ, но сейчас действует с баз Северного флота в Арктике. Военный корабль загорелся и частично затонул.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение российского корвета "Меркурий" и боевого вертолета Ка-27 во время украинской спецоперации у берегов Ливии. Кроме того, Силы обороны поразили сухогруз MV ANGARA, который страна-агрессор использовала для транспортировки вооружения.

По словам главы государства, украинские военные применили семь морских дронов отечественного производства, которые успешно выполнили поставленные задачи, несмотря на попытки россиян помешать атаке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ливии отреагировали на украинскую атаку на российские корабли в порту Бенгази. Там заявили, что такие действия Украины фактически являются "объявлением войны" их государству, а также направили Киеву "четкое предупреждение", предостерегая от превращения Ливии в "арену для сведения счетов".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Киев не сообщал партнерам о военной операции против российских судов в Ливии и не согласовывал с ними свои действия. Президент Украины в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил, что операцию в Ливии не координировали с партнерами.