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Война с Ираном значительно сократила запасы американских ракет Tomahawk и Patriot: восстановление арсеналов может занять годы – WSJ

София Закревская
София Закревская
Time to read3 мин
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Война с Ираном значительно сократила запасы американских ракет Tomahawk и Patriot: восстановление арсеналов может занять годы – WSJ
Ракета Tomahawk
Источник: RTX

В США оборонные компании спешат нарастить производство крылатых ракет Tomahawk и перехватчиков для систем Patriot. Они тратят миллиарды на строительство заводов и наращивание объемов выпуска продукции, чтобы пополнить почти опустевшие запасы высокотехнологичных ракет, поскольку США активно использовали их во время конфликта с Ираном.

Однако эти усилия пока не принесли реальных результатов, из-за чего США и их союзники, ведя борьбу с Ираном, сталкиваются с исчерпанием запасов важного оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за два месяца войны с Ираном США выпустили более 1000 ракет Tomahawk. Как сообщает аналитический центр "Центр стратегических и международных исследований", американские вооруженные силы израсходовали примерно треть своих запасов ракет Tomahawk, имевшихся в наличии до начала войны с Ираном, и примерно половину своих передовых перехватчиков Patriot.

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Что происходит

Завод в Тусоне, штат Аризона, принадлежащий оборонному гиганту RTX, работает круглосуточно, чтобы увеличить производство "Томагавков" и других ракет, которых не хватает для операций США против Ирана. Компания Lockheed Martin нанимает сотни рабочих в Арканзасе, чтобы утроить выпуск крайне необходимых перехватчиков Patriot.

Тем временем субподрядчики, в числе которых Boeing, L3Harris и Northrop Grumman, приступили к строительству новых сборочных линий, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на электронику, ракетные двигатели и другие компоненты, необходимые для производства вооружений.

Однако большинство новых ракет поступят слишком поздно, чтобы их можно было использовать в каком-либо конфликте в течение ближайших нескольких лет.

"У министров обороны толстые кошельки – они заходят в магазины, а там пустые полки. Они разочарованы", – сказал отставной нидерландский адмирал Роб Бауэр, который до прошлого года занимал пост председателя Военного комитета НАТО.

Это разочарование обусловлено целым рядом факторов – и это вызывает беспокойство в отношении национальной безопасности. После вторжения России в Украину в 2022 году правительственные чиновники и поставщики вооружения пообещали резко увеличить производство, но предложение не успевало за спросом.

С тех пор и до недавнего времени чиновники в Вашингтоне не спешили размещать крупные заказы, необходимые для оправдания инвестиций в новые производственные линии. Президент США Дональд Трамп и европейские министры обороны заявляли, что компаниям необходимо ускорить темпы производства.

"Доля капиталовложений в доходах компаний Lockheed Martin, General Dynamics и других крупных американских оборонных компаний практически не изменилась с прошлого года до 2021 года. Их прогнозы по расходам на 2026 год выше, но объем заказов растет гораздо быстрее", – говорится в статье.

Война с Ираном значительно сократила запасы американских ракет Tomahawk и Patriot: восстановление арсеналов может занять годы – WSJ

Виробництво ракет у США

Источник: The Wall Street Journal

По данным Тодда Харрисона, старшего научного сотрудника аналитического центра American Enterprise Institute, в период с 1999 по 2025 год на ракеты и боеприпасы приходилось в среднем 7,5% ежегодного бюджета Пентагона на закупки и исследования. Для сравнения: на самолеты приходилось 23%, а на судостроение – 10%.

По расчетам Харрисона, доля боеприпасов должна увеличиться примерно вдвое и составить в среднем 14% в период с 2028 по 2031 год.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что подготовленный ведомством проект бюджета, который вскоре будет представлен в Конгресс, направлен на значительное увеличение арсеналов боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия призвала Соединенные Штаты предоставить разрешение на производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot в Европе, в частности ракет PAC-3. Берлин хочет увеличить производственные мощности для этих ракет на фоне высокого мирового спроса и потребности Украины в достаточных запасах средств для отражения российских воздушных атак.

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