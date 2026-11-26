Война в Украине, развязанная Российской Федерацией, определяет будущее Европы и Франции в частности. Политики, выступающие против помощи Киеву, "противостоят жизненно важным интересам" Парижа.

Видео дня

Об этом в четверг, 26 ноября, заявил кандидат в президенты Франции от социал-демократов Рафаэль Глюксманн, комментируя скандальные высказывания своего оппонента, дзюдоиста и многократного олимпийского чемпиона Тедди Райнера. Последний также будет бороться за пост президента и баллотируется как беспартийный кандидат, сообщает Le Figaro.

Что сказал Тедди Райнер

25 ноября в Париже во время Конгресса мэров Франции 37-летний спортсмен заявил, что не понимает, зачем французские военные едут в Украину, если там идет "не наша война". Он сказал, что хотел бы быть тем лидером, который "объединяет людей, улыбается и пожимает руки, чтобы положить конец этой войне".

Райнер также раскритиковал помощь Киеву и призвал прекратить ее. "У Франции больше нет средств, так что давайте перестанем давать Украине деньги, которых у нас нет", – сказал он.

Рафаэль Глюксманн отреагировал

"Война в Украине – это наша война", – подчеркнул 47-летний политик, общаясь с медиа во время визита в город Майенн на северо-западе Франции 26 ноября.

Комментируя высказывание оппонента, Глюксманн напомнил, что французы заинтересованы в успехе Украины.

"Война в Украине – это наша война, потому что она определяет наше будущее, потому что мы – мишени Владимира Путина", – заявил он.

РЕКЛАМА

Кандидат в президенты объяснил, что на самом деле речь идет "не о вопросе украинской территории и не о вопросе границ Украины", поскольку кремлевский диктатор "ведет войну против Европы".

"Все, кто выступает за прекращение помощи украинскому сопротивлению, выступают за подчинение тирану, который хочет разрушить европейскую безопасность. Поэтому они противостоят жизненно важным интересам Франции... Если мы это сделаем, мы предадим Францию, мы предадим Европу", – убежден политик.

Главные истории дня

Рафаэль Глюксманн – французский журналист и режиссер-документалист, левоцентристский политический деятель; с 2019 года – депутат Европейского парламента. 23 августа он объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году. Он выступает за увеличение поставок оружия, ужесточение санкций против России, передачу Украине замороженных российских активов и вступление в ЕС.

Соцопросы свидетельствуют, что Глюксманн может получить лишь 10–12% поддержки против 35% у Марин Ле Пен и 16–17% у Жана-Люка Меланшона.

Как писал OBOZ.UA, ультраправая политик Марин Ле Пен, которая считается фавориткой будущих выборов во Франции, категорически против вступления Украины в Европейский Союз. Она также отказалась называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником, объяснив это тем, что подобные заявления, по ее мнению, мешают мирным переговорам.