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Армения планирует подать заявку на вступление в ЕС: когда это может произойти

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Армения планирует подать заявку на вступление в ЕС: когда это может произойти
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Иллюстративное фото. Источник: Facebook Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Армения может официально подать заявку на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году. О таких планах заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время саммита по вопросам расширения ЕС. По его словам, правительство уже начало процесс, который должен привести страну к окончательному решению о европейской интеграции.

В интервью Euronews Пашинян назвал оба срока реалистичными. "Следующий год может быть реалистичным. 2028 год также может быть реалистичным", – сказал глава правительства. Он также подчеркнул, что окончательный выбор между европейским курсом и членством в Евразийском экономическом союзе должен сделать сам народ Армении.

Европейский выбор

Пашинян рассматривает вступление в ЕС как стратегическое решение, связанное с защитой демократии и независимости Армении. По его словам, после революции 2018 года, отстранившей от власти пророссийских политиков, европейская интеграция стала одним из важных направлений развития государства.

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"Для нашего народа демократия – это не вопрос обстоятельств. Это стратегический выбор", – заявил премьер-министр.

Он также отметил, что Европейский Союз был одним из главных партнеров Армении во внедрении демократических реформ.

В августе Пашинян уже объявлял в национальном парламенте, что его правительство намерено подать заявку на членство в ЕС в ближайшее время. Такой шаг означал бы дальнейшее сближение Еревана с Брюсселем и отдаление от традиционной ориентации на Москву.

Напряженные отношения

В то же время европейский курс Армении вызывает недовольство России. Москва угрожала возможными ответными мерами, в частности прекращением поставок энергоресурсов.

Пашинян заявил, что его правительство стремится диверсифицировать политические и экономические отношения страны. Он подчеркнул, что отсутствие баланса в отношениях с партнерами всегда создает риски.

Отдельно премьер прокомментировал заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что Армения может стать следующей Украиной. Пашинян отверг такое сравнение и подчеркнул, что главная задача его правительства – укрепление независимости государства.

По его словам, стремление Армении стать более независимой и интегрированной страной законно, и никто не должен его ограничивать.

Выбор граждан

Пока Армения не подала официальную заявку на вступление в Евросоюз. Сейчас страна ведет с Европейской комиссией диалог о либерализации визового режима. Завершить этот процесс планируют до 2029 года.

Пашинян признал, что европейская интеграция предполагает сложный выбор, поскольку членство в ЕС несовместимо с сохранением членства в Евразийском экономическом союзе.

Он также упомянул Грузию, решимость которой стать полноправным членом Европейского Союза, по его словам, вдохновляет Армению. Успех Грузии важен для того, как граждане Армении воспринимают собственные европейские перспективы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Пашинян предлагает Азербайджану обменяться с Арменией территориями.

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