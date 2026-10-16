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Армения национализирует энергокомпанию российского олигарха Карапетяна: сколько акций заберет государство

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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Армения национализирует энергокомпанию российского олигарха Карапетяна: сколько акций заберет государство
Здание штаб-квартиры компании "Электрические сети Армении". Источник: Armenpress

15 октября правительство Армении признало 100% акций закрытого акционерного общества "Электрические сети Армении" (ENA) представляющими преимущественный общественный интерес. Большинство ее акций принадлежит группе "Ташир" российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна.

Об этом пишет Armenpress. Такое решение правительства является юридическим основанием для запуска процедуры передачи акций государству, то есть национализации. Речь идет обо всех акциях компании, а не только о доле ее крупнейшего владельца.

Подробности

"Электрические сети Армении" (ENA) – это стратегическая энергетическая компания, обладающая монопольным правом на передачу, распределение и сбыт электроэнергии на всей территории Республики Армения.

ENA принадлежит частным акционерам: около 70% акций – компании Tashir Capital, входящей в группу "Ташир" Самвела Карапетяна; около 30% – компании Liormand Holdings Limited.

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В 2025 году правительство Армении ввело чрезвычайное законодательство, чтобы взять под свой контроль управление ENA. Власти ссылались на якобы ненадлежащее управление компанией, но сама ENA отрицала эти обвинения.

Впоследствии правительство объявило о намерении национализировать "Электрические сети Армении", поскольку временное управление само по себе не может служить окончательным решением для долгосрочного и устойчивого управления системой.

Передача акций ENA в собственность государства должна начаться не позднее 1 мая 2027 года и полностью завершиться до 1 октября 2027 года. Стоимость активов будет установлена на основе рыночной оценки, при этом акционеры могут представить отчет, подготовленный независимым оценщиком.

Министерство территориального управления и инфраструктуры будет координировать процесс передачи и отвечать за его реализацию. В течение двух месяцев с момента вступления решения в силу министерство должно составить акт, описывающий имущество. Этот срок может быть продлен один раз, но не более чем на два месяца.

Оценка акций по их рыночной стоимости должна быть проведена в течение трех месяцев после составления и утверждения описи.

"В ходе оценки будут учитываться фактические, условные и внебалансовые обязательства и риски компании, независимо от того, отражены ли они в ее финансовой отчетности или аудиторских отчетах. Проверка также будет охватывать кредиты, гарантии, судебные и арбитражные разбирательства, потенциальные претензии и историю собственности с момента приватизации", – говорится в сообщении.

Отдельно премьер-министр Никол Пашинян поручил проверить законность первоначальной приватизации компании, состоявшейся в начале 2000-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не ожидает в ближайшее время возвращения под санкции Евросоюза российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В то же время в ЕС продолжается работа над новыми ограничениями.

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