Армения национализирует энергокомпанию российского олигарха Карапетяна: сколько акций заберет государство

15 октября правительство Армении признало 100% акций закрытого акционерного общества "Электрические сети Армении" (ENA) представляющими преимущественный общественный интерес. Большинство ее акций принадлежит группе "Ташир" российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна.

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Об этом пишет Armenpress. Такое решение правительства является юридическим основанием для запуска процедуры передачи акций государству, то есть национализации. Речь идет обо всех акциях компании, а не только о доле ее крупнейшего владельца.

Подробности

"Электрические сети Армении" (ENA) – это стратегическая энергетическая компания, обладающая монопольным правом на передачу, распределение и сбыт электроэнергии на всей территории Республики Армения.

ENA принадлежит частным акционерам: около 70% акций – компании Tashir Capital, входящей в группу "Ташир" Самвела Карапетяна; около 30% – компании Liormand Holdings Limited.

В 2025 году правительство Армении ввело чрезвычайное законодательство, чтобы взять под свой контроль управление ENA. Власти ссылались на якобы ненадлежащее управление компанией, но сама ENA отрицала эти обвинения.

Впоследствии правительство объявило о намерении национализировать "Электрические сети Армении", поскольку временное управление само по себе не может служить окончательным решением для долгосрочного и устойчивого управления системой.

Передача акций ENA в собственность государства должна начаться не позднее 1 мая 2027 года и полностью завершиться до 1 октября 2027 года. Стоимость активов будет установлена на основе рыночной оценки, при этом акционеры могут представить отчет, подготовленный независимым оценщиком.

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Министерство территориального управления и инфраструктуры будет координировать процесс передачи и отвечать за его реализацию. В течение двух месяцев с момента вступления решения в силу министерство должно составить акт, описывающий имущество. Этот срок может быть продлен один раз, но не более чем на два месяца.

Оценка акций по их рыночной стоимости должна быть проведена в течение трех месяцев после составления и утверждения описи.

"В ходе оценки будут учитываться фактические, условные и внебалансовые обязательства и риски компании, независимо от того, отражены ли они в ее финансовой отчетности или аудиторских отчетах. Проверка также будет охватывать кредиты, гарантии, судебные и арбитражные разбирательства, потенциальные претензии и историю собственности с момента приватизации", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Отдельно премьер-министр Никол Пашинян поручил проверить законность первоначальной приватизации компании, состоявшейся в начале 2000-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не ожидает в ближайшее время возвращения под санкции Евросоюза российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В то же время в ЕС продолжается работа над новыми ограничениями.