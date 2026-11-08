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"Он должен уйти": лидер демократов в Палате представителей поддержал импичмент Хегсета

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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"Он должен уйти": лидер демократов в Палате представителей поддержал импичмент Хегсета
Министр обороны Пит Хегсет. Иллюстративное фото. Источник: скриншот

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал импичмент министра обороны Пита Хегсета. В воскресенье, 8 ноября, он заявил о своей однозначной позиции по этому вопросу.

Об этом сообщает Bloomberg. По словам Джеффриса, демократы Палаты представителей планируют обсудить возможную резолюцию об импичменте во вторник, когда впервые после промежуточных выборов соберутся на заседание. Политик также выразил уверенность, что эта инициатива получит значительную поддержку.

Претензии к министру

Джеффрис резко раскритиковал главу Пентагона, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и действиях, которые, по мнению демократа, ослабили национальную безопасность США.

"Так называемый министр обороны злоупотреблял своей властью, подорвал нашу национальную безопасность и организовал эту безрассудную и дорогостоящую войну по собственному выбору в Иране, которая привела к стремительному росту цен для американцев и сделала страну менее безопасной", – заявил Джеффрис в эфире ABC.

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Он также прямо высказался о будущем главы оборонного ведомства. "Пит Гегсет должен уйти", – подчеркнул лидер демократов от штата Нью-Йорк.

Политическое давление

Инициатива об отстранении Гегсета набирает обороты среди представителей обеих партий после промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся 3 ноября. Одной из причин серьезного поражения республиканцев стала война в Иране, которую поддерживал министр обороны.

К кампании за импичмент присоединился и республиканец Томас Мэсси от штата Кентукки. На прошлой неделе он заявил, что обязательно повторно внесет соответствующие статьи импичмента, как только Палата представителей возобновит работу.

Мэсси ранее уже пытался добиться импичмента Хегсета в начале войны в Иране. Тогда он обвинял министра в том, что тот начал военную кампанию без согласования с Конгрессом США.

В прошлый четверг республиканец также призвал президента Дональда Трампа как можно скорее уволить Хегсета. По его мнению, контролируемый республиканцами Сенат еще успеет утвердить преемника министра до января, когда демократы получат контроль над Конгрессом.

Позиция Трампа

Сам Дональд Трамп пока не планирует заменять главу Пентагона. Президент США заявил, что Хегсет хорошо выполняет свою работу.

В то же время республиканец Френч Хилл от штата Арканзас отметил, что решение об увольнении министра остается за главой государства.

"Если он не выполняет свою миссию должным образом, президент должен произвести кадровые изменения", – сказал Хилл в эфире CBS.

Он также подчеркнул, что вопрос эффективности руководства Пентагоном и наличия оснований для импичмента – это разные вещи. По его мнению, необходимо отдельно оценивать, правильно ли министр исполняет свои обязанности и совершил ли он действия, которые могут стать основанием для отстранения от должности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Гегсет намеренно задерживает передачу Украине ракет для Patriot, даже уже оплаченных.

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