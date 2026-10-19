"Откровенная провокация": бывший глава разведки Финляндии назвал возможные сценарии российского нападения на страну-члена НАТО

Россия может спровоцировать военный инцидент на территории одной из стран НАТО, чтобы проверить, насколько решительно Альянс отреагирует на нарушение своих границ. Такой сценарий предполагает применение ракет или реактивных беспилотников.

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Москва, в свою очередь, сможет попытаться выдать их за случайность. Об этом сообщил генерал Пекка Товери, бывший глава военной разведки Финляндии и депутат Европарламента, в эфире Espreso и Slawa.TV в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому.

В настоящее время сложно точно оценить, насколько эффективно будет работать система сдерживания НАТО в случае прямой российской агрессии. Альянс ещё не проходил такого испытания на практике, поэтому Москва может попытаться проверить его готовность к совместному ответу.

Одним из возможных сценариев бывший глава финской разведки назвал запуск российских ракет или реактивных беспилотников через границу государства-члена НАТО. Кремль может намеренно выбрать такой способ провокации, чтобы впоследствии отрицать ответственность за инцидент.

В частности, Россия может заявить, что нарушение воздушного пространства произошло случайно, обвинить Украину или объяснить его воздействием украинских средств радиоэлектронной борьбы.

"Это будет откровенная военная провокация, но в то же время достаточно неоднозначная, чтобы администрация Трампа могла заявить: мы не уверены, что это повод для применения пятой статьи", — отметил Товери.

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Он добавил, что открытый переход границы российскими танками было бы гораздо сложнее представить как случайность. Именно поэтому ракетная или беспилотная атака может показаться Москве более удобным способом проверить реакцию Альянса.

В то же время Товери убежден, что российская провокация не останется без ответа. Финляндия, страны Балтии и другие государства Северной Европы готовы защищать свою территориальную целостность даже без формального применения пятой статьи Североатлантического договора.

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Среди возможных механизмов реагирования он назвал региональное оборонное сотрудничество, в частности Объединенные экспедиционные силы (JEF). В этот формат входят Великобритания, страны Северной Европы и Балтии.

Дополнительным инструментом защиты являются двусторонние оборонные соглашения между государствами региона. Они могут стать основой для координации действий в случае угрозы, даже если союзники не примут решение о формальном применении статьи 5 НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия не ограничится агрессией против Украины, в будущем она может напасть на страну НАТО. Когда именно это произойдет — сказать трудно, однако в Европе все больше убеждаются, что прямое столкновение весьма вероятно.