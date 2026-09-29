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Отбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видео

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read3 мин
icon 4,6 т.
Отбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видео
В Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления
Источник: Фото из соцсетей

В районе Халкалы стамбульского округа Кючюкчекмедже домашняя кошка по кличке Муцизе дала отпор группе грабителей. Домашний питомец не позволила злоумышленникам проникнуть в квартиру на 12-м этаже.

Встретив неожиданное и решительное сопротивление, грабители были вынуждены отступить. Об этом сообщает Haber 7.

Неожиданная борьба за жилье

Четыре неизвестные женщины проникли на территорию жилого комплекса с намерением совершить серию краж. Обворовав одну из квартир на 10-м этаже, злоумышленницы поднялись выше и взломали дверь семьи Дада, воспользовавшись отсутствием хозяев.

Отбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видео

Кішка прогнала грабіжників

Источник: Скриншот

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Восьмилетний питомец семьи встал на защиту дома сразу, как только дверь отворилась. На протяжении 45 минут подозреваемые неоднократно пытались проникнуть внутрь, но Муцизе каждый раз отбивала их атаки лапами. Не помогли грабительницам даже перчатки и попытки вытолкнуть животное пинками. После четырех неудачных попыток проникновения злоумышленницам пришлось сдаться и покинуть здание.

Владелица квартиры Бахар Дада узнала о произошедшем случайно. Заметив пропажу вещи и прочитав в общедомовом чате об ограблении соседей, она запросила у администрации записи с камер видеонаблюдения своего этажа.

"Когда я посмотрела видео, я была в ужасе. Наша дверь открывалась четыре раза, и каждый раз Муцизе отбивала их. Обычно она не очень милая кошка. Ветеринары даже говорят мне: пожалуйста, не называйте ее кошкой, это львенок. Защищая наш дом, она проявила себя как настоящая защитница", – поделилась Бахар.

Отбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видео

Кішка прогнала грабіжників

Источник: Скриншот

Кошка прославилась после поступка

Видеозаписи с камер наблюдения зафиксировали весь процесс: от появления женщин на территории комплекса до их позорного бегства под натиском питомца.

Семья Дада встретила своего спасителя с огромной благодарностью. По словам Бахар, ее двух с половиной летняя дочь, прочувствовав эмоциональный момент, также обняла кошку со словами: "Чудо, спасибо тебе за то, что ты защитила наш дом".

Несмотря на перенесенный животным стресс и тяжелую психологическую нагрузку, Муцизе осталась невредима и мгновенно стала главной героиней своего дома и всего жилого комплекса.

Напомним, кошки часто спят, свернувшись калачиком. Такая поза помогает им сохранять тепло и одновременно защищать уязвимые части тела во время отдыха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отпугнуть от своего сада чужих кошек с помощью натурального и безвредного средства.

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