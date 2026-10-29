Вэнс по указанию Трампа якобы предложил Ирану возобновить мирные переговоры: в Белом доме отрицают

Вице-президент США Джей Ди Венс пытается привлечь к возобновлению мирных переговоров с Ираном одного из самых влиятельных сторонников жесткой линии Мохсена Резаи, секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики. Письмо ему Венс якобы написал по поручению президента Дональда Трампа.

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Об этом 28 октября сообщило издание The Wall Street Journal. После этой публикации Трамп, общаясь с журналистами, опроверг цель обращения, одновременно подтвердив контакт Венса с иранской стороной.

На вопрос, поручил ли он Венсу связаться с Тегераном, чтобы начать мирные переговоры, лидер Белого дома ответил: "Нет".

"Им нужна помощь с лекарствами и разными вещами. Он (вице-президент. – Ред.) спросил меня, что я думаю, и я сказал: "Если ты хочешь это сделать, это нормально". По сути, это поставка припасов, чтобы помочь людям, которые плохо себя чувствуют", – объяснил республиканец.

В WSJ утверждали, что Вэнс и Резаи договорились о переговорах

Журналисты считают, что инициатива имеет целью предотвратить возможную новую атаку Соединенных Штатов на Исламскую Республику после промежуточных выборов, назначенных в США на 3 ноября.

Вице-президент якобы обсуждал общие условия возобновления переговоров, а не конкретный план потенциального соглашения. Он пытался выяснить, смогут ли стороны найти достаточно точек соприкосновения.

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Отметим, что Мохсен Резаи считается радикальным консерватором и одним из самых влиятельных иранских деятелей. В течение 16 лет он был главнокомандующим Корпусом стражей Исламской революции. После этого занимал различные должности, а в августе 2026-го возглавил Высший совет национальной безопасности.

Позиции Вашингтона и Тегерана до сих пор резко различаются. Американцы настаивают на уступках в ядерном вопросе, тогда как иранцы не хотят обсуждать эту тему до снятия санкций и морской блокады.

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– Медиа заявляют, что Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. Ожидается, что армия США проведет "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

– По данным CNN, теоретически США могут начать новую масштабную операцию против Исламской Республики в течение 96 часов после получения приказа. Американские силы уже сосредоточены на Ближнем Востоке в достаточном количестве.