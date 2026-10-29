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Вэнс по указанию Трампа якобы предложил Ирану возобновить мирные переговоры: в Белом доме отрицают

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
102
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс контактировал с иранской стороной: версии о целях различаются. Фото иллюстративное

Вице-президент США Джей Ди Венс пытается привлечь к возобновлению мирных переговоров с Ираном одного из самых влиятельных сторонников жесткой линии Мохсена Резаи, секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики. Письмо ему Венс якобы написал по поручению президента Дональда Трампа.

Об этом 28 октября сообщило издание The Wall Street Journal. После этой публикации Трамп, общаясь с журналистами, опроверг цель обращения, одновременно подтвердив контакт Венса с иранской стороной.

На вопрос, поручил ли он Венсу связаться с Тегераном, чтобы начать мирные переговоры, лидер Белого дома ответил: "Нет".

"Им нужна помощь с лекарствами и разными вещами. Он (вице-президент. – Ред.) спросил меня, что я думаю, и я сказал: "Если ты хочешь это сделать, это нормально". По сути, это поставка припасов, чтобы помочь людям, которые плохо себя чувствуют", – объяснил республиканец.

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В WSJ утверждали, что Вэнс и Резаи договорились о переговорах

Журналисты считают, что инициатива имеет целью предотвратить возможную новую атаку Соединенных Штатов на Исламскую Республику после промежуточных выборов, назначенных в США на 3 ноября.

Вице-президент якобы обсуждал общие условия возобновления переговоров, а не конкретный план потенциального соглашения. Он пытался выяснить, смогут ли стороны найти достаточно точек соприкосновения.

Отметим, что Мохсен Резаи считается радикальным консерватором и одним из самых влиятельных иранских деятелей. В течение 16 лет он был главнокомандующим Корпусом стражей Исламской революции. После этого занимал различные должности, а в августе 2026-го возглавил Высший совет национальной безопасности.

Позиции Вашингтона и Тегерана до сих пор резко различаются. Американцы настаивают на уступках в ядерном вопросе, тогда как иранцы не хотят обсуждать эту тему до снятия санкций и морской блокады.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Медиа заявляют, что Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. Ожидается, что армия США проведет "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

– По данным CNN, теоретически США могут начать новую масштабную операцию против Исламской Республики в течение 96 часов после получения приказа. Американские силы уже сосредоточены на Ближнем Востоке в достаточном количестве.

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