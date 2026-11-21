В политических кругах Лондона снова обсуждают не просто смягчение итогов Brexit, но и полноценное возвращение страны в состав Европейского Союза. Курс на сближение с Брюсселем набирает вес на фоне недавних шагов по пересмотру прежних правил взаимодействия.

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Одним из главных сторонников возвращения в ЕС выступает премьер-министр Энди Бернем. Об этом сообщает The Times.

Личная позиция премьера и настроения в обществе

Как рассказал изданию один из близких соратников премьер-министра Великобритании, глава кабмина искренне разделяет идею возвращения государства в Евросоюз. По словам источника, премьер уверен, что подобный курс совпадает с запросами граждан.

"Он хочет вернуться. Такова реальность. Это его глубокое убеждение, а не чья-то чужая игра или политический маневр – он действительно верит в необходимость этого шага", – пояснил собеседник.

Новые договоренности Лондона и Брюсселя

Разговоры о более тесной интеграции усилились после того, как 20 октября стороны объявили о достижении договоренностей, корректирующих ряд положений соглашения о выходе Британии из ЕС.

Среди ключевых направлений обновленного сотрудничества: упрощение торговли агропродукцией и отмена большей части санитарных сертификатов и проверок для еды и товаров сельского хозяйства, связка систем торговли квотами на выбросы, запуск программы обменов для молодежи, более плотные и регулярные консультации между сторонами в вопросе безопасности и миграции.

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Ожидаемый экономический эффект

На Даунинг-стрит полагают, что прежние договоренности по Brexit оказались слишком сырыми и не учитывали всех практических нюансов. Ожидается, что перезагрузка отношений принесет выгоду и Лондону, и Брюсселю, укрепив их партнерство.

Согласно расчетам британского правительства, реализация достигнутых соглашений способна добавить к ВВП страны 0,5% к 2040 году.

Напомним, британский премьер считает, что Российская Федерация вмешивалась в общенациональный референдум в Великобритании касательно Brexit (выхода страны из Европейского Союза, который состоялся в 2020 году). Во время голосования 23 июня 2016-го 51,9% избирателей поддержали "отделение" от ЕС.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, руководство стран Евросоюза пока "тихо" готовится к новым российским гибридным атакам, которые, в отличие от тех, что уже произошли, могут иметь "ужасающий сценарий", включая многочисленные жертвы. Несмотря на договор о коллективной обороне НАТО, европейские столицы отдельно обсуждают собственные сценарии реагирования.