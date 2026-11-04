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"Ужин на 2 тысячи гостей": Трамп заявил, что готовится принимать Си и Путина в новом бальном зале. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
2,1 т.
"Ужин на 2 тысячи гостей": Трамп заявил, что готовится принимать Си и Путина в новом бальном зале. Видео
Дональд Трамп на строительной площадке бального зала Белого дома

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о новом бальном зале, ради строительства которого полностью снесли Восточное крыло Белого дома. В нем он намерен принимать мировых лидеров, в частности руководителей Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Такой комментарий Трамп дал медиа в среду, 4 ноября. Он пригласил журналистов на огромную строительную площадку и почти 20 минут рассказывал о проекте, не упомянув о сокрушительном поражении республиканцев на промежуточных выборах по всей стране.

Вместо этого он говорил о том, что в бальном зале можно будет проводить официальные мероприятия, в том числе ужины более чем на две тысячи гостей. По словам президента, помещение будет полностью безопасным.

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"Когда у вас ужин, когда у вас две – две с половиной тысячи гостей, они в полной безопасности. Это непроницаемо", – сказал Трамп.

Вместе с журналистами он наблюдал, как строители устанавливали, по его словам, последнюю балку будущего зала, и даже поставил подпись на конструкции.

"Это сооружение, подобного которому еще нигде не видели", – утверждает президент США.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, строительство бального зала Белого дома обойдется в сумму до 400 миллионов долларов. По мнению лидера США Дональда Трампа, помещение также будет служить местом проведения инаугураций будущих президентов страны.

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