Весит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. Фото

В Польше грибник по имени Михал нашел в лесах Северного лесничества гигантский белый гриб. Его вес составил 2,54 кг, а окружность ножки в самом широком месте достигала 47 см.

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Лесники назвали находку рекордным экземпляром и поблагодарили грибника за подробную документацию. Об этом пишет издание O2.

В Польше нашли рекордный белый гриб

Осенью Михал собирал грибы в лесах Северного лесничества и наткнулся на необычно большой белый гриб. Его вес достиг 2,54 кг, а окружность ножки в самом широком месте составляла 47 см.

По словам лесников, несмотря на свои размеры, гриб не имел видимых признаков повреждения личинками. Его мякоть также сохранила характерный запах белого гриба.

В лесничестве поблагодарили Михала за предоставление подробной документации о находке.

"Поздравляем и выражаем огромную благодарность господину Михалу за предоставление подробной документации об этом уникальном экземпляре белого гриба", – говорится в сообщении.

Какие грибы можно найти осенью

Позднее лето и осень считаются лучшим периодом для сбора грибов. В это время в лесах можно найти разные виды, в частности боровики, белые грибы, рыжики и опята.

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Также грибники могут встретить зеленую сыроежку и зимние опята, устойчивые к низким температурам.

Лесники напомнили правила сбора грибов

Управление государственных лесов призывает грибников быть осторожными и собирать только те грибы, в съедобности которых они уверены. Если возникают сомнения, урожай советуют проверить по грибному атласу или обратиться к опытному грибнику.

Лесники также подчеркивают, что стоит собирать только здоровые грибы. Они не должны быть повреждены укусами, пропитаны водой, покраснеть или покрыться плесенью.

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Как писал OBOZ.UA, во Львовской области весной заметили необычные грибы саркосцифы, которые из-за ярко-красного цвета и формы напоминают "бокалы для эльфов". Они растут в лесах на отмершей древесине и привлекают внимание своим необычным видом.