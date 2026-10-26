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Весит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
6,0 т.
Весит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. Фото
В Польше нашли рекордный белый гриб

В Польше грибник по имени Михал нашел в лесах Северного лесничества гигантский белый гриб. Его вес составил 2,54 кг, а окружность ножки в самом широком месте достигала 47 см.

Лесники назвали находку рекордным экземпляром и поблагодарили грибника за подробную документацию. Об этом пишет издание O2.

В Польше нашли рекордный белый гриб

Осенью Михал собирал грибы в лесах Северного лесничества и наткнулся на необычно большой белый гриб. Его вес достиг 2,54 кг, а окружность ножки в самом широком месте составляла 47 см.

По словам лесников, несмотря на свои размеры, гриб не имел видимых признаков повреждения личинками. Его мякоть также сохранила характерный запах белого гриба.

В лесничестве поблагодарили Михала за предоставление подробной документации о находке.

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"Поздравляем и выражаем огромную благодарность господину Михалу за предоставление подробной документации об этом уникальном экземпляре белого гриба", – говорится в сообщении.

Весит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. Фото

В Польше нашли огромный белый гриб. Источник: facebook.com/Nadlesnictwo.Piwniczna

Какие грибы можно найти осенью

Позднее лето и осень считаются лучшим периодом для сбора грибов. В это время в лесах можно найти разные виды, в частности боровики, белые грибы, рыжики и опята.

Также грибники могут встретить зеленую сыроежку и зимние опята, устойчивые к низким температурам.

Лесники напомнили правила сбора грибов

Управление государственных лесов призывает грибников быть осторожными и собирать только те грибы, в съедобности которых они уверены. Если возникают сомнения, урожай советуют проверить по грибному атласу или обратиться к опытному грибнику.

Лесники также подчеркивают, что стоит собирать только здоровые грибы. Они не должны быть повреждены укусами, пропитаны водой, покраснеть или покрыться плесенью.

Как писал OBOZ.UA, во Львовской области весной заметили необычные грибы саркосцифы, которые из-за ярко-красного цвета и формы напоминают "бокалы для эльфов". Они растут в лесах на отмершей древесине и привлекают внимание своим необычным видом.

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