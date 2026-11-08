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Важно активизировать взаимодействие: Эрдоган и Трамп обсудили урегулирование войны в Украине

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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Важно активизировать взаимодействие: Эрдоган и Трамп обсудили урегулирование войны в Украине
Эрдоган и Трамп обсудили урегулирование войны в Украине. Источник: Emrah Gurel/Reuters

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В центре внимания лидеров находились вопросы двусторонних отношений, а также мирное урегулирование российско-украинской войны.

Политики пришли ко мнению, что важно активизировать взаимодействие для достижения прекращения огня. О разговоре с Трампом сообщили в администрации президента Турции.

Война в Украине и ставка на диалог

Особое внимание в ходе разговора было уделено войне в Украине. Президент Эрдоган выразил надежду на положительные результаты активизации дипломатических усилий, направленных на прекращение войны между Украиной и Россией.

Он подчеркнул, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс, и добавил, что сейчас крайне важно активизировать прямое взаимодействие как с украинской, так и с российской стороной.

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Укрепление двустороннего сотрудничества

Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что взаимодействие между Турцией и США в ближайшее время станет еще более активным. Он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для приданию нового импульса турецко-американским отношениям в предстоящий период.

Кроме того, турецкий лидер выразил благодарность Трампу за поддержку саммита Организации тюркских государств.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, президент Эрдоган отметил необходимость снижения напряженности между Ираном и США. По его словам, все возникающие вопросы должны решаться исключительно дипломатическим путем, а Турция со своей стороны продолжит неуклонно стремиться к установлению мира в регионе.

Важно активизировать взаимодействие: Эрдоган и Трамп обсудили урегулирование войны в Украине

Эрдоган провел переговоры с Трампом. Источник: Скриншот

Напомнмим, мнистр обороны Германии Борис Писториус не видит особой надежды на скорое прекращение войны в Украине. Пессимистичными настроениями политик поделился в свете запланированных на 10-11 ноября переговоров между США, Россией и Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Джаред Кушнер заявил, что США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби. Он также сформулировал упомянутые в материале 5 целей и произнес тираду о неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета стран.

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