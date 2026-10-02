"Ваша страна недостаточно сильна": Санду предостерегла Финляндию от недооценки российской пропаганды

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Второй гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийВторой гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирмНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все деталиИллюстрация - женщина за рулем автоУкраинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиардыИллюстрация - городская архитектураНа западе Украины начался ажиотаж с квартирами: спрос взлетел в 5 раз, а недвижимости все меньшеВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютПаспорта в Украине не оформляют уже 5 днейЭто касается всех, кто оформляет паспорта Украины за рубежом: что важно знать"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может

"Ваша страна недостаточно сильна": Санду предостерегла Финляндию от недооценки российской пропаганды

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 216
"Ваша страна недостаточно сильна": Санду предостерегла Финляндию от недооценки российской пропаганды
"Ваша страна недостаточно сильна": Санду предостерегла Финляндию от недооценки российской пропаганды

Президент Молдовы Мая Санду призвала Финляндию не недооценивать российскую пропаганду во время рабочего визита в Хельсинки 2 октября. Она заявила, что информационное влияние является одной из самых серьезных форм российского вмешательства, а новые технологии искусственного интеллекта облегчают распространение нужных Кремлю тезисов.

Санду пояснила YLE.fi, что Россия продвигает, в частности, идеи о якобы неспособности государства защитить своих граждан или о том, что местные политики не действуют в интересах страны. По её словам, российская пропаганда работает не только посредством прямого восхваления России или критики Запада, но и использует уже существующие в обществе разногласия.

Используют разногласия

Санду отметила, что российская пропаганда становится всё более изощрённой. Она также обратила внимание на то, что Россия часто использует реальные опасения граждан, из-за чего её влияние может быть сложно распознать.

Читайте также
Александр КиршАлександр Кирш
icon 29,7 т.
Залужный о принципиальной смене мироустройства, или Первопричина глобальной нестабильности
icon 29,7 т.
Залужный о принципиальной смене мироустройства, или Первопричина глобальной нестабильности
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 9,3 т.
"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана
icon 9,3 т.
"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 2,9 т.
Казни приостановили: стало известно, в каком состоянии находится женщина в Теннесси, которой ввели две смертельные инъекции
icon 2,9 т.
Казни приостановили: стало известно, в каком состоянии находится женщина в Теннесси, которой ввели две смертельные инъекции

"Суть не обязательно в том, чтобы внушить: Россия — хорошая, а Запад — плохой. Речь идет об использовании разногласий, которые уже существуют внутри страны", — сказала президент Молдовы.

По её словам, в Молдове Россия в первую очередь распространяла материалы, направленные против Европейского Союза. Молдова подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Визит в Хельсинки

Мая Санду прибыла в Финляндию по приглашению президента Александра Стубба. В ходе визита они обсудили безопасность Украины и стабильность в регионе в послевоенный период на открытии Helsinki Security Forum, организованного Финским институтом международных отношений.

Санду также посетила президентский дворец. По данным Yle, во время выступления она заявила, что Россия неоднократно нарушала воздушное пространство Молдовы, а за последнюю неделю таких случаев было восемь.

Президент Молдовы также связала безопасность соседних государств с ситуацией в Украине.

"В Молдове сохраняется мир благодаря мужеству украинцев и стойкости Украины", — сказала Санду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в кишиневском международном аэропорту временно эвакуировали пассажиров и персонал из-за сообщения о возможном минировании. В связи с проверкой также приостановили регистрацию на рейсы, а запланированные вылеты могут измениться.

Похожие темы
российская пропагандаФинляндияМинистерство аграрной политики и продовольствияРоссия - страна-агрессорМайя СандуМайя СандуАлександр СтуббАлександр Стубб
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться