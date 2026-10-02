"Ваша страна недостаточно сильна": Санду предостерегла Финляндию от недооценки российской пропаганды

Президент Молдовы Мая Санду призвала Финляндию не недооценивать российскую пропаганду во время рабочего визита в Хельсинки 2 октября. Она заявила, что информационное влияние является одной из самых серьезных форм российского вмешательства, а новые технологии искусственного интеллекта облегчают распространение нужных Кремлю тезисов.

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Санду пояснила YLE.fi, что Россия продвигает, в частности, идеи о якобы неспособности государства защитить своих граждан или о том, что местные политики не действуют в интересах страны. По её словам, российская пропаганда работает не только посредством прямого восхваления России или критики Запада, но и использует уже существующие в обществе разногласия.

Используют разногласия

Санду отметила, что российская пропаганда становится всё более изощрённой. Она также обратила внимание на то, что Россия часто использует реальные опасения граждан, из-за чего её влияние может быть сложно распознать.

"Суть не обязательно в том, чтобы внушить: Россия — хорошая, а Запад — плохой. Речь идет об использовании разногласий, которые уже существуют внутри страны", — сказала президент Молдовы.

По её словам, в Молдове Россия в первую очередь распространяла материалы, направленные против Европейского Союза. Молдова подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Визит в Хельсинки

Мая Санду прибыла в Финляндию по приглашению президента Александра Стубба. В ходе визита они обсудили безопасность Украины и стабильность в регионе в послевоенный период на открытии Helsinki Security Forum, организованного Финским институтом международных отношений.

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Санду также посетила президентский дворец. По данным Yle, во время выступления она заявила, что Россия неоднократно нарушала воздушное пространство Молдовы, а за последнюю неделю таких случаев было восемь.

Президент Молдовы также связала безопасность соседних государств с ситуацией в Украине.

"В Молдове сохраняется мир благодаря мужеству украинцев и стойкости Украины", — сказала Санду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в кишиневском международном аэропорту временно эвакуировали пассажиров и персонал из-за сообщения о возможном минировании. В связи с проверкой также приостановили регистрацию на рейсы, а запланированные вылеты могут измениться.