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В Венгрии разгорелась политическая борьба: Мадьяра обвинили в домашнем насилии

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
2,3 т.
В Венгрии разгорелась политическая борьба: Мадьяра обвинили в домашнем насилии
Петер Мадяр и Юдит Варга. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Венгрии против премьер-министра Петера Мадьяра подали уже второе заявление в прокуратуру из-за обвинений в шантаже и домашнем насилии в отношении его бывшей жены, экс-министра юстиции Юдит Варги. Поводом стали ее заявления во время парламентских слушаний, где она рассказала об угрозах со стороны бывшего мужа. 

Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet. По его информации, с заявлениями в прокуратуру обратились бывшая депутат от партии "Фидес" Илона Экес и Иштван Теньи, которые считают, что описанные Варгой обстоятельства могут свидетельствовать о шантаже и психологическом насилии.

В чем обвиняют Петера Мадьяра

По версии, изложенной в заявлении Илона Экеш, в январе 2023 года Мадьяр якобы тайно записал разговор с Варгой в их общем доме. Позже, как утверждается в обращении, он использовал эту запись, чтобы давить на бывшую жену.

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В частности, Мадьяр якобы угрожал обнародовать запись, обратиться к правоохранителям и добиться ее заключения под стражу, если Варга продолжит развод или не согласится на выгодные ему условия раздела имущества и опеки над детьми.

В заявлении говорится, что из-за этих угроз Варга якобы откладывала развод и соглашалась на невыгодные для себя условия. Экеш просит прокуратуруначать расследование, проверить обстоятельства создания записи и выяснить, не подвергалась ли манипуляциям аудиодорожка.

Второе заявление подал Иштван Теньи. Он также просит правоохранителей проверить утверждения Варги о длительном психологическом давлении со стороны бывшего мужа.

Как дело связано с политической борьбой в Венгрии

Напомним, в конце марта 2024 года Петер Мадяр обнародовал запись разговора с Юдит Варгой, которая к тому времени уже покинула пост министра юстиции. В записи обсуждались попытки помощников премьер-министра Виктора Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Публикация вызвала массовые протесты в Венгрии и укрепила политические позиции Мадяра. Его партия "Тиса" впоследствии добилась высокого результата на выборах в Европейский парламент.

Теперь новые обвинения со стороны Варги вновь привлекли внимание к личному конфликту бывших супругов, который уже не раз пересекался с политической борьбой в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта 2024 года Петер Мадяр обнародовал запись разговора с Юдит Варгой, в котором шла речь о попытках помощников Виктора Орбана вмешаться в дело о коррупции. Эта публикация спровоцировала массовые уличные протесты. Тысячи людей вышли на акцию, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра страны Виктора Орбана. 

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