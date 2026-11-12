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В Венгрии младшего брата Орбана отправили в СИЗО на месяц: в чем его обвиняют

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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В Венгрии младшего брата Орбана отправили в СИЗО на месяц: в чем его обвиняют
Арона Орбана арестовали на месяц. Источник: Telex

Венгерский суд согласился с предложением прокуратуры взять под стражу брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арона. Его отправили в СИЗО на один месяц. Вместе с Ароном Орбаном под стражу на такой же срок отправлена и его партнерша. Третьего фигуранта дела о незаконной визовой схеме в Венгрии взяли "под судебный надзор" на четыре месяца – он не может покидать страну и должен носить электронный браслет.

Последний, четвертый подозреваемый на время расследования останется на свободе. Об этом сообщило венгерское издание Telex.

Что говорили в суде

Судьи согласились с точкой зрения главной прокуратуры Будапешта – прокуроры предложили арестовать подозреваемых в качестве меры пресечения, поскольку "преступление имеет исключительное материальное значение", а наказание, которое может быть назначено в случае доказанности вины, – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет – является суровым. Еще одним весомым фактором прокуроры назвали то, что "у подозреваемых широкая сеть зарубежных связей".

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Представитель столичного суда Будапешта добавил, что судьи решили арестовать двух подозреваемых из-за "риска воздействия на процесс доказывания".

Когда Орбана и его партнершу доставили в суд, женщина закрывала лицо, а Арон Орбан "не пытался скрываться, но и не отвечал на вопросы" СМИ, отмечает Telex. Адвокат Арона Орбана сообщила, что ее клиент дал показания, и что арест ее подзащитного не обоснован.

"Это бессмыслица, что существует риск побега, сокрытия, влияния или даже уничтожения доказательств по делу", – сказала защитница Орбана Ева Эдит Шальхаз.

В чем обвиняют Орбана

Младшего брата бывшего премьера Виктора Орбана Арона задержали по подозрению в незаконной переправке людей через границу. Правда, сам Виктор Орбан назвал задержание своего брата политической расправой.

Арона Орбана задержали 9 ноября. Но расследование деятельности брата бывшего премьера началось намного раньше, после появления аудиозаписи, на которой Арон Орбан обсуждал визовые вопросы с человеком из окружения Виктора Орбана, который работал в правительстве последнего.

До выборов расследование продвигалось медленно. Собеседники Telex считают, что некоторые политические деятели не хотели, чтобы следователи проверяли других участников визового бизнеса, имевших влиятельные связи в силовых структурах.

Но после выборов правоохранители активизировали следственные действия. Источники издания предполагают, что целью могло быть как можно скорее завершить дело, чтобы оно не вывело на других влиятельных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Венгрии начали расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто и его команды.

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