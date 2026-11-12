В Венгрии младшего брата Орбана отправили в СИЗО на месяц: в чем его обвиняют

Венгерский суд согласился с предложением прокуратуры взять под стражу брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арона. Его отправили в СИЗО на один месяц. Вместе с Ароном Орбаном под стражу на такой же срок отправлена и его партнерша. Третьего фигуранта дела о незаконной визовой схеме в Венгрии взяли "под судебный надзор" на четыре месяца – он не может покидать страну и должен носить электронный браслет.

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Последний, четвертый подозреваемый на время расследования останется на свободе. Об этом сообщило венгерское издание Telex.

Что говорили в суде

Судьи согласились с точкой зрения главной прокуратуры Будапешта – прокуроры предложили арестовать подозреваемых в качестве меры пресечения, поскольку "преступление имеет исключительное материальное значение", а наказание, которое может быть назначено в случае доказанности вины, – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет – является суровым. Еще одним весомым фактором прокуроры назвали то, что "у подозреваемых широкая сеть зарубежных связей".

Представитель столичного суда Будапешта добавил, что судьи решили арестовать двух подозреваемых из-за "риска воздействия на процесс доказывания".

Когда Орбана и его партнершу доставили в суд, женщина закрывала лицо, а Арон Орбан "не пытался скрываться, но и не отвечал на вопросы" СМИ, отмечает Telex. Адвокат Арона Орбана сообщила, что ее клиент дал показания, и что арест ее подзащитного не обоснован.

"Это бессмыслица, что существует риск побега, сокрытия, влияния или даже уничтожения доказательств по делу", – сказала защитница Орбана Ева Эдит Шальхаз.

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В чем обвиняют Орбана

Младшего брата бывшего премьера Виктора Орбана Арона задержали по подозрению в незаконной переправке людей через границу. Правда, сам Виктор Орбан назвал задержание своего брата политической расправой.

Арона Орбана задержали 9 ноября. Но расследование деятельности брата бывшего премьера началось намного раньше, после появления аудиозаписи, на которой Арон Орбан обсуждал визовые вопросы с человеком из окружения Виктора Орбана, который работал в правительстве последнего.

До выборов расследование продвигалось медленно. Собеседники Telex считают, что некоторые политические деятели не хотели, чтобы следователи проверяли других участников визового бизнеса, имевших влиятельные связи в силовых структурах.

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Но после выборов правоохранители активизировали следственные действия. Источники издания предполагают, что целью могло быть как можно скорее завершить дело, чтобы оно не вывело на других влиятельных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Венгрии начали расследование в отношении бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто и его команды.