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В Израиле после подсчета голосов сложилась патовая ситуация: Нетаньягу заявляет об "украденных выборах"

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
1,6 т.
В Израиле после подсчета голосов сложилась патовая ситуация: Нетаньягу заявляет об "украденных выборах"
Выборы. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

На парламентских выборах в Израиле, которые состоялись 27 октября, сложилась патовая ситуация. По результатам подсчета всех голосов никто не набрал необходимого большинства.

Правящий блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньягу получил 53 места в Кнессете, а блок его оппонента Гади Айзенкота – 48 мест, тогда как для большинства в Кнессете необходим 61 мандат из 120. Об этом сообщило издание AP News.

Что известно

27 октября в Израиле состоялись парламентские выборы, от которых зависело, потеряет ли действующий премьер-министр Биньямин Нетаньягу должность и изменит ли Израиль курс во внешних и внутренних вопросах. Явка стала рекордной: по состоянию на 20:00 проголосовали более 74% избирателей, такого показателя в это время не было с 1988 года.

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Израильские СМИ предполагали, что и Нетаньягу, и его оппонент Гади Айзенкот могут объявить о победе и попросить президента Ицхака Герцога поручить им формирование правительства: первый возглавляет крупнейшую партию, второй – крупнейший блок. Если же коалицию не удастся сформировать никому, в стране пройдут повторные выборы, а Нетаньягу останется премьером временного правительства.

Сложилась патовая ситуация

После подсчета всех голосов на парламентских выборах в Израиле сложилась патовая ситуация – никто не набирает необходимого большинства. Победителя на высший пост в Израиле определить не удалось.

53 места в Кнессете получил правящий блок премьер-министра Биньямина Нетаньягу, состоящий из правых, ультраправых и религиозных партий. На прошлых выборах в 2022 году он получил 64 места.

48 мест получил оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом.

При этом правоконсервативная партия "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху, сохраняет крупнейшую фракцию (27 мест). Недавно основанная Айзенкотом центристская партия "Яшар" – 21 место.

В то же время для большинства в Кнессете нужен 61 мандат из 120. Таким образом, никто не набирает необходимых 61 места для большинства.

Исторически самый сильный результат получили арабские партии – у них 19 мест в парламенте (в 2022 году – 10). 

Партия Нетаньяху заявила, что выборы были "украдены"

Тем временем партия "Ликуд" заявила о том, что выборы были "украдены", сообщает издание. Ультраправый политик Итамар Бен-Гвир призвал арестовать лидеров арабских партий на том основании, что якобы есть подозрения в их финансировании из Катара. Публичных доказательств такого финансирования пока представлено не было. Тем временем лидер оппозиции Айзенкот обвинил "Ликуд" в попытке "делегитимизировать результаты выборов".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу.Источник: Facebook Биньямина Нетаньягу

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 25 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта. Это произошло за два дня до парламентских выборов в стране.

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