В Италии раскрыли чат с планами погромов и грабежей во время протестов: все подробности

Вместе с 30-летним Юсефом Сихером, которого считают одним из координаторов последних беспорядков в Италии, 24 октября были задержаны 32 человека, проживающие в 16 муниципалитетах итальянских провинций. Этому предшествовало более 150 обысков почти по всей стране. Это стало возможным благодаря тому, что итальянские правоохранители обнаружили в сети чат, где сначала планировались, а затем координировались погромы и грабежи во время беспорядков в стране.

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В частности, в чате WhatsApp нашли "планы нападений на полицейских, ограблений магазинов и поджогов имущества". А обнаружили этот чат в телефоне несовершеннолетнего подростка, сообщает Euronews.

Напомним, что протесты в Италии против роста стоимости жизни переросли в столкновения с полицией, акты вандализма и мародерство. Правительство Италии было вынуждено направить в Милан 500 военнослужащих и пообещало "решительную реакцию государства" на действия митингующих.

След в телефоне

Это произошло 22 октября. Следователи, действуя по ордеру прокуратуры по делам несовершеннолетних Милана, обыскали дом подростка, который, как считается, принимал участие в беспорядках. Во время обыска в доме юноши нашли балаклаву и несколько футболок, предположительно украденных из разграбленного магазина.

Правоохранители нашли и другие интересные вещи. В том числе телефон подростка. А в телефоне – приложение WhatsApp, в котором среди прочих был чат с более чем 230 участниками. Именно в этом чате и планировались погромы и грабежи.

В частности, следователи цитируют такие сообщения (их автором, как считается, был тот же несовершеннолетний владелец телефона): "И мы пойдем и украдем их оружие", "Давайте схватим одного, побьем его и заберем его оружие" и "Эй, ребята, если мы собираемся протестовать, давайте подожжем правительственное здание".

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В других публикациях есть призывы к людям "достать ножи, дубинки" и перцовый газ; есть подробные обсуждения краж автомобилей и нападений на предприятия, в том числе "ограбление Gucci и McDonald's".

Арест Юсефа Сихера

Также в публикациях обсуждались демонстрации, запланированные на 24 октября. Собранная информация помогла начать общенациональную превентивную операцию, утверждают правоохранители.

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Именно благодаря наводкам из вышеупомянутого чата WhatsApp 24 октября спецподразделения полиции провели 150 обысков, во время которых были задержаны 32 человека из 16 разных муниципалитетов страны.

Полиция искала незаконное оружие и боеприпасы. И нашла их в достаточном количестве. В частности, офицеры изъяли у задержанных "складные ножи и ножи-бабочки, топорик с выгравированным на лезвии числом 1312 (это аббревиатура ACAB, то есть "Все полицейские – су*и", записанная числовым кодом, – OBOZ.UA), кастеты, телескопические дубинки, несколько пистолетов, балаклавы" и так далее. В целом полиция классифицировала найденное как "оружие нападения".

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Как сообщал OBOZ.UA, в числе прочих был задержан и Юсеф Сихера, которому предъявлено обвинение в подстрекательстве к преступлениям, отягченным террористическими намерениями, и в организованном насилии во время публичных демонстраций.

Юсеф Сихера отказался давать какие-либо показания и по состоянию на сегодня "хранит молчание". Его адвокаты Бенедетто Чиккароне и Ясмина Абу Шарар отвергают обвинения в подстрекательстве к насилию или терроризму и просят освободить своего подзащитного.