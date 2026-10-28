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В Италии раскрыли чат с планами погромов и грабежей во время протестов: все подробности

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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В Италии раскрыли чат с планами погромов и грабежей во время протестов: все подробности
Погромы в Италии координировались в сети. Источник: Interieur Gouv/Facebook, коллаж OBOZ.UA

Вместе с 30-летним Юсефом Сихером, которого считают одним из координаторов последних беспорядков в Италии, 24 октября были задержаны 32 человека, проживающие в 16 муниципалитетах итальянских провинций. Этому предшествовало более 150 обысков почти по всей стране. Это стало возможным благодаря тому, что итальянские правоохранители обнаружили в сети чат, где сначала планировались, а затем координировались погромы и грабежи во время беспорядков в стране.

В частности, в чате WhatsApp нашли "планы нападений на полицейских, ограблений магазинов и поджогов имущества". А обнаружили этот чат в телефоне несовершеннолетнего подростка, сообщает Euronews.

Напомним, что протесты в Италии против роста стоимости жизни переросли в столкновения с полицией, акты вандализма и мародерство. Правительство Италии было вынуждено направить в Милан 500 военнослужащих и пообещало "решительную реакцию государства" на действия митингующих.

След в телефоне

В Италии раскрыли чат с планами погромов и грабежей во время протестов: все подробности

Погромы в Италии 17-18 октября. Источник: Interieur Gouv/Facebook

Это произошло 22 октября. Следователи, действуя по ордеру прокуратуры по делам несовершеннолетних Милана, обыскали дом подростка, который, как считается, принимал участие в беспорядках. Во время обыска в доме юноши нашли балаклаву и несколько футболок, предположительно украденных из разграбленного магазина.

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Правоохранители нашли и другие интересные вещи. В том числе телефон подростка. А в телефоне – приложение WhatsApp, в котором среди прочих был чат с более чем 230 участниками. Именно в этом чате и планировались погромы и грабежи.

В частности, следователи цитируют такие сообщения (их автором, как считается, был тот же несовершеннолетний владелец телефона): "И мы пойдем и украдем их оружие", "Давайте схватим одного, побьем его и заберем его оружие" и "Эй, ребята, если мы собираемся протестовать, давайте подожжем правительственное здание".

В Италии раскрыли чат с планами погромов и грабежей во время протестов: все подробности

Погромы в Италии 17-18 октября. Источник: Interieur Gouv/Facebook

В других публикациях есть призывы к людям "достать ножи, дубинки" и перцовый газ; есть подробные обсуждения краж автомобилей и нападений на предприятия, в том числе "ограбление Gucci и McDonald's".

Арест Юсефа Сихера

Также в публикациях обсуждались демонстрации, запланированные на 24 октября. Собранная информация помогла начать общенациональную превентивную операцию, утверждают правоохранители.

Именно благодаря наводкам из вышеупомянутого чата WhatsApp 24 октября спецподразделения полиции провели 150 обысков, во время которых были задержаны 32 человека из 16 разных муниципалитетов страны.

В Италии раскрыли чат с планами погромов и грабежей во время протестов: все подробности

Погромы в Италии 17-18 октября. Источник: Interieur Gouv/Facebook

Полиция искала незаконное оружие и боеприпасы. И нашла их в достаточном количестве. В частности, офицеры изъяли у задержанных "складные ножи и ножи-бабочки, топорик с выгравированным на лезвии числом 1312 (это аббревиатура ACAB, то есть "Все полицейские – су*и", записанная числовым кодом, – OBOZ.UA), кастеты, телескопические дубинки, несколько пистолетов, балаклавы" и так далее. В целом полиция классифицировала найденное как "оружие нападения".

Как сообщал OBOZ.UA, в числе прочих был задержан и Юсеф Сихера, которому предъявлено обвинение в подстрекательстве к преступлениям, отягченным террористическими намерениями, и в организованном насилии во время публичных демонстраций.

Юсеф Сихера отказался давать какие-либо показания и по состоянию на сегодня "хранит молчание". Его адвокаты Бенедетто Чиккароне и Ясмина Абу Шарар отвергают обвинения в подстрекательстве к насилию или терроризму и просят освободить своего подзащитного.

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