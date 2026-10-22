В Италии водители грузовиков объявили забастовку: чего они требуют

В Италии водители грузовиков протестуют из-за резкого подорожания топлива и требуют от правительства поддержки транспортной отрасли. Из-за перебоев с перевозками в отдельных районах возникли проблемы с поставками товаров в магазины и супермаркеты.

Видео дня

Об этом сообщает Corriere della Sera. Рост стоимости топлива связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, которая влияет на мировые цены на нефть и газ.

Итальянские перевозчики протестуют из-за дорогого дизеля

В регионах Кампания, Базиликата, Калабрия, Молизе и части Апулии дальнобойщики продолжают протестовать против высоких цен на топливо. Водители блокируют движение на автомагистрали A1 между Римом и Неаполем, а также на государственных дорогах. Из-за перебоев с перевозками магазины и супермаркеты сталкиваются с нехваткой товаров, а на полках появляются пустые места.

На фоне протестов правительство Италии объявило о финансовой поддержке транспортной отрасли. Перевозчикам должны выплатить 480 млн евро налоговых льгот по заявкам до августа и еще 60 млн евро за сентябрь и октябрь.

С января следующего года планируют выделить дополнительно 590 млн евро на обновление автопарка. Эти договоренности помогли отменить блокировки на Сицилии и частично в Апулии, хотя в отдельных районах протесты продолжаются.

Вместе с тем власти рассматривают возможность введения механизма автоматической корректировки транспортных тарифов в зависимости от изменения стоимости дизельного топлива. Согласно этой модели, применяемой в Испании, тарифы будут меняться в соответствии с ценами на топливо, а разницу будут компенсировать заказчики перевозок. Однако потребители опасаются, что это приведет к подорожанию товаров.

РЕКЛАМА

Национальные ассоциации перевозчиков в целом положительно оценили обещания правительства, но подчеркнули необходимость быстро превратить их в конкретные решения.

Сейчас государство компенсирует 70% роста цен на топливо, зафиксированного с февраля, что соответствует максимально допустимому уровню поддержки в Европе. Следующие переговоры о дальнейших мерах запланированы на 27 октября.

Топливный кризис в Европе

В то же время топливо в Италии продолжает дорожать. Средняя стоимость дизеля на автомагистральных АЗС самообслуживания достигла 2,292 евро за литр, а бензина – 2,045 евро.

Главные истории дня

На фоне напряженности на Ближнем Востоке цена на нефть Brent поднималась до 111 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем за пять месяцев.

Стоимость газа на бирже в Амстердаме также достигла максимума с декабря 2022 года, а газовые хранилища Европы заполнены лишь на 74,6%, что почти на 16 процентных пунктов ниже среднего показателя за пять лет.

Рост цен на энергоносители может сказаться и на авиаперевозках. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири прогнозирует, что в 2027 году авиабилеты в Европе могут подорожать до 20%, поскольку авиакомпании будут перекладывать часть дополнительных расходов на пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку дизель – одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.