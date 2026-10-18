В Италии протестующие бросились жечь города, следуя примеру Франции: полиция их жестко разогнала. Фото и видео

В Италии в рамках протестов против высокой стоимости жизни 17 октября также произошли беспорядки по примеру соседней Франции. Однако здесь силовикам удалось быстрее разогнать агрессивно настроенных демонстрантов.

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Десятки людей были арестованы, причем многие из них были несовершеннолетними. Об этом пишет ANSA.

"Это должны были быть акции протеста против высокой стоимости жизни, цен на бензин и налогового давления. Но они превратились в партизанские столкновения: Милан стал полем боя, а площадь Дуомо оказалась в осаде сотен очень молодых людей, одетых в черное", – говорится в сообщении.

В Милане протестующие сначала заставили полицию отступить под шквалом петард и бутылок, пока не заняли символическую для города площадь Дуомо.

Сотни разъяренных молодых людей – многие из которых иностранного происхождения, но столько же и итальянцев – прибыли, самостоятельно организовавшись, из пригородов, окрестностей, а также из других провинций.

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Столкновения произошли также в Турине, Болонье и Бергамо. В этих городах полицию тоже забросали камнями и петардами.

"В Болонье столкновения сосредоточились в районе вокзала, где группа подростков отделилась от шествия и начала бросать дымовые шашки, стеклянные бутылки, оградительные барьеры и камни в сторону правоохранителей, которые в ответ применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать их", – говорится в сообщении.

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Реакция правительства на эти беспорядки была быстрой и жесткой.

"Выступать с протестами – это право. Но сжигать и разрушать наши города – это не право. Я еще раз обращаюсь к оппозиции: не будьте двусмысленными в этом вопросе. Любая уклончивость становится оправданием", – заявила премьер-министр Джорджа Мелони. Ее поддержали вице-премьеры.

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Только в Милане по меньшей мере четверо раненых среди правоохранителей и 20 – среди демонстрантов. Известно о более чем 50 задержанных молодых людях, половина из них – несовершеннолетние.

"Причины протеста были понятны. Насилие в отношении правоохранителей и серьезный ущерб, нанесенный городу, неоправданны. Политики могут решить использовать эту ситуацию в своих интересах, стремясь завоевать поддержку избирателей. Или же мудро преодолеть этот чрезвычайно сложный исторический момент: надеюсь, что выбор будет именно таким", – заявил мэр Милана Джузеппе Сала.

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Что происходит в других странах Европы

Напомним, что в нескольких европейских странах также продолжаются акции школьников, студентов и педагогов, недовольных сокращением финансирования, нехваткой учителей и запланированными реформами. При этом там участники протестов выходят на улицы с палестинскими флагами и коммунистической символикой.

Так, в Бельгии демонстрации начались во франкоязычной части страны. Ученики, студенты и работники образования выступают против сокращения финансирования образования, увеличения нагрузки на преподавателей и повышения платы за обучение в вузах.

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В Австрии недовольство студентов и университетских сообществ связано с возможным сокращением финансирования высшего образования примерно на миллиард евро в бюджетном периоде 2028–2030 годов.

А в Вене прошла акция против запрета на ношение хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет. В протесте приняли участие представители мусульманских общин, выступающие против соответствующих ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября во Франции на улицы городов вышли сотни тысяч человек. По данным правительства, речь идет о 550 000 человек, по словам организаторов – о 800 000 демонстрантов. Протесты объединили движение "желтых жилетов", учащихся старших классов, студентов, государственных служащих и фермеров.

Все они вышли на акцию протеста против высокой стоимости жизни, требуя повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования образования и других государственных услуг. Люди устроили блокады и демонстрации. В нескольких городах Франции вспыхнули уличные беспорядки, известно о пожарах, разрушениях и пострадавших.