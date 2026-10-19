В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойРоссия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли двое детей и четверо взрослых. ФотоРоссия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли двое детей и четверо взрослых. ФотоИллюстрация - дроваСколько стоит куб дров в Украине перед зимой: какие цены установлены в 2026 годуНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыВ Закарпатье раскрыли подпольное производство алкоголя и сигаретУкраинцев травили поддельной водкой и коньяком: где продавали контрафакткраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗС в ближайшие дниИллюстрация. ГороскопДля этих 3 знаков зодиака начнется новая мощная эра: вы получите то, на что давно заслужилиВ Китае прокомментировали слухи о встрече Трампа, Си Цзиньпина и ПутинаВ Китае прокомментировали слухи о встрече Трампа, Си Цзиньпина и ПутинаБронирование в Дії. ИллюстрацияВ Украине изменят правила бронирования от мобилизации: Корецкий рассказал, кого коснется этот пересмотр

В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
1,9 т.
В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео
Центр итальянского города Турин. 16 октября 2026 года. Источник: Mauro Ujetto / NurPhoto via Getty Images

Массовые протесты в Италии обострились и переросли в столкновения и мародерства, в частности в Милане, Турине, Болонье и Бергамо. Только в Милане в течение 18 октября правоохранители задержали 271 человека.

Среди 271 фигуранта, доставленного в полицейский участок, 220 были несовершеннолетними, 60 иностранцами. Арестовано 32 (в том числе 13 иностранцев и 23 несовершеннолетних). На 28 нарушителей составлены протоколы (15 иностранцев, 23 несовершеннолетних), передает ANSA.

Что известно о последствиях погромов

Убытки миланского бизнеса 19 октября выросли до 1 миллиона евро, хотя еще днем ранее эта сумма была вдвое меньше. Об этом рассказал Марко Барбьери, генеральный секретарь Confcommercio Milano.

"Но проблема в другом: в потере доходов от предприятий, вынужденных закрываться, и от отмены бронирований, которые уже начинают поступать, особенно от иностранцев", – сказал Барбьери.

Читайте также
Дмитрий ТомчукДмитрий Томчук
72,7 т.
Ялта без украинцев: Путин зовет Трампа и Си на историческое разделение мира, но есть проблема
72,7 т.
Ялта без украинцев: Путин зовет Трампа и Си на историческое разделение мира, но есть проблема
Георгий БиркадзеГеоргий Биркадзе
8,6 т.
Америка на грани пропасти. И чего ждать от Трампа, если республиканцы проиграют Конгресс
8,6 т.
Америка на грани пропасти. И чего ждать от Трампа, если республиканцы проиграют Конгресс
Иван НосенкоИван Носенко
2,3 т.
Ле Пен, Кремль и уличный хаос: станет ли Франция слабым звеном НАТО
2,3 т.
Ле Пен, Кремль и уличный хаос: станет ли Франция слабым звеном НАТО
В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео

Толпа устроила погром на одной из улиц. Источник: Скриншот ролика

В понедельник многие миланские магазины оставались закрытыми или усиливали меры безопасности. В модном районе города ставни многих заведений были опущены; на улице Виа Мандзони стоял полицейский фургон, а на улице Монтенаполеоне не работали бутики нескольких брендов, в частности Chanel, Hermès, Pomellato. На улице Монти Гояр один из бизнесов разместил табличку, сообщавшую покупателям: "В связи с протестами мы останемся закрытыми". Среди магазинов, которые решились на работу, "царила атмосфера ожидания", пишет ANSA.

В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео

Правонарушители во время ограбления магазина в Милане. Источник: ANSA

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда несколько сотен протестующих в капюшонах поджигали мусорные баки и разбивали витрины. Пострадали сети Decathlon и Arc'teryx, а также магазин телефонов Vodafone в центре города.

В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео

Разбитая витрина. Источник: ANSA

Власти обещают "решительный ответ"

19 октября премьер-министр Джорджа Мелони провела в своей римской резиденции Палаццо Киджи саммит по вопросам общественного порядка.

На фоне массовых беспорядков ее правительство изучает технические решения, которые должны помочь в борьбе с правонарушителями и "дать решительный ответ" на погромы.

Источники ANSA сообщили, что чиновники дорабатывают законопроект о безопасности, который уже рассматривается итальянским Сенатом. В частности, не исключается вариант установки блокпостов.

"Существует реальная вероятность, что соответствующий документ будет направлен на рассмотрение Совета министров в ближайшее время, возможно, уже завтра (во вторник. – Ред.)", – сообщили журналисты.

Напомним: Мелони отмечала, что граждане имеют право на протесты. "Но сжигать и разрушать наши города – это не право. Я еще раз обращаюсь к оппозиции: не будьте двусмысленны по этому поводу. Любое уклонение становится оправданием", – обращалась премьер к итальянцам.

В Италии мигранты и несовершеннолетние пытаются громить магазины: полиция задержала сотни мародеров. Видео

Улица рядом с исторической площадью Пьяцца Кордуцио (Милан). Источник: ANSA

Как ранее писал OBOZ.UA, во Франции планируют ввести частичный комендантский час в отдельных районах после серьезных столкновений с полицией, погромов и мародерства протестующих. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил местным властям разработать соответствующие меры для восстановления общественного порядка и защиты бизнеса.

Похожие темы
ИталияграбежпогроммитингДжорджа МелониДжорджа Мелони
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники