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В Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов, поставляющем продукцию в Украину: есть пострадавшие

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
180
В Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов, поставляющем продукцию в Украину: есть пострадавшие
В испанской Гранаде произошел взрыв на заводе боеприпасов. Источник: Front_ukrainian / X

В пятницу утром, 30 октября, в испанском муниципалитете Гранада прогремел громкий взрыв на заводе по производству боеприпасов. Предприятие поставляет Украине боеприпасы с начала полномасштабной войны.

Причины ЧП не указываются. В результате взрыва на заводе известно о трех пострадавших. Об этом сообщило издание ABC. 

Что известно 

Взрыв на заводе El Fargue на окраине Гранады прогремел 30 октября около 9 утра по местному времени. На предприятии работают около 300 человек. Местная полиция Гранады отметила, что взрыв произошел в закрытой зоне, где теоретически никого не должно быть.

Источники сообщили, что взрыв прогремел во время планового испытания на заводе. Также добавили, что территория, где произошел взрыв, была оцеплена и поблизости никого не было.

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Тем не менее, сейчас известно о трех пострадавших, получивших легкие травмы. В частности, они получили повреждения слуха в результате взрыва. Сейчас они находятся в больнице на обследовании.

Отмечается, что завод принадлежит словацкой группе MSM, его сотрудники ежедневно проходят проверки безопасности и через металлодетекторы, а также им запрещено проносить внутрь мобильные телефоны.

С начала вторжения в Украину компания сосредоточилась преимущественно на производстве боеприпасов для поставок Украине.

Сообщается, что это уже второй инцидент на заводе чуть более чем за две недели.

"13 октября региональное правительство Андалусии активировало предаварийный режим после того, как грузовик, перевозивший опасные материалы, перевернулся на дороге Эль-Фарге. Попавшее в аварию транспортное средство принадлежит расположенному в этом районе заводу по производству боеприпасов и перевозило минометные снаряды", – говорится в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что утром 28 октября в Испании столкнулись два поезда, следовавшие между Лос-Ебенесом и Урдой (Толедо). В результате аварии перевернулись четыре вагона, погибли как минимум 68 человек, 107 пострадавших госпитализированы, из них 18 в тяжелом состоянии.

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ИспанияГранадавзрывбоеприпасы
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