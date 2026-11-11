В Испании проходят самые массовые протесты за последние 14 лет: чем недовольны люди. Фото и видео

В среду, 11 ноября, в Испании впервые с 2012 года прошла 24-часовая общенациональная забастовка, в которой приняли участие четыре миллиона рабочих. Люди вышли на улицы своих городов, несмотря на штормовую погоду, чтобы выразить свое недовольство ценами на жилье.

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Об этом пишет Reuters. Забастовку организовали два крупнейших профсоюза Испании – UGT и CCOO, представляющие более миллиона работников. Ее поддержали ассоциации арендаторов, возмущенные ростом арендной платы и случаями выселения.

В частности, эта забастовка стала следствием многонедельных демонстраций, вызванных выселением и последующей смертью 87-летней женщины в Мадриде.

Испанцы требовали достойной заработной платы и адекватных цен на жилье в условиях роста стоимости жизни. Сейчас все меньше людей могут позволить себе купить жилье, поэтому спрос на аренду в стране резко вырос, что создает давление на этот рынок.

По данным центрального банка, в Испании дефицит жилой недвижимости составляет около 750 000 домов, и к 2028 году этот показатель вырастет до более чем миллиона. Как сообщает Молодежный совет Испании, средняя стоимость аренды, составляющая 1176 евро, равна примерно 98,7% средней месячной зарплаты молодого человека.

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К полудню полиция сообщила о 40 задержаниях в связи с 476 инцидентами, связанными со всеобщей забастовкой. В частности, речь идет о блокировании офисов и промышленных комплексов, а также поджогах мусорных контейнеров.

Профсоюзы заявили, что подадут жалобу на "непропорциональную" реакцию во время полицейской операции с применением слезоточивого газа и дубинок, вследствие которой 20 протестующих получили ранения.

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В профсоюзах назвали забастовку успешной, несмотря на неравномерное участие по всей Испании. Самой высокой активность людей была в прибрежных регионах, где жилищный вопрос стоит особенно остро.

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Тем временем Анхела де Мигель, вице-президент главной испанской бизнес-ассоциации CEOE, заявила, что забастовка была контрпродуктивной. По ее словам, кризис на рынке жилья также негативно сказался на малом бизнесе, поскольку дефицит жилья осложнял процесс найма работников.

Она сказала, что решение заключается в строительстве большего количества домов и снижении налогов на строительство и покупку жилья.

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Как сообщал OBOZ.UA, аренда однокомнатной квартиры в центральных районах Киева, Львова и Ивано-Франковска забирает от 76 до 86% средней зарплаты, а Львов по этому показателю приблизился к Барселоне и Мадриду, где на жилье тратят около 74% дохода. Согласно ориентиру Совета ЕС, аренда не должна превышать 30% заработка, однако в крупнейших украинских городах расходы на жилье значительно превышают этот уровень.