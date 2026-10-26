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В Ирландии провели масштабный парад в честь Хеллоуина с гигантскими куклами. Фото и видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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В Ирландии провели масштабный парад в честь Хеллоуина с гигантскими куклами. Фото и видео
Световые инсталляции, необычные костюмы и огненные эффекты. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Ирландии прошел масштабный парад Macnas Halloween Parade, посвященный Хэллоуину. Мероприятие прошло в городе Голуэй и собрало до 80 тысяч зрителей, которые пришли посмотреть на гигантских кукол, артистов в костюмах и масштабные декорации.

О параде рассказало издание Travel Extra. В этом году представление получило название Fiáin, что в переводе означает "дикий". Оно стало частью праздничной программы Голуэя и отметило 40-летие художественной компании Macnas.

Дикая природа

Организаторы посвятили постановку этого года природе и традициям западной Ирландии. В центре внимания оказались дикие ландшафты региона и атмосфера, которая на протяжении четырех десятилетий определяла уличные представления Macnas.

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Парад стал главным событием хэллоуинских выходных в Голуэе. Бесплатное уличное шоу заполнило центральные улицы города. Зрители увидели огромных подсвеченных кукол, специально созданные костюмы и пиротехнические эффекты, дополнявшие представление.

Мероприятие также открыло годовую программу художественных проектов, посвященных 40-летию Macnas.

Масштабная постановка

Над представлением работали режиссер Джеймс Риордан и главный дизайнер Шери Вайт. В постановке участвовали профессиональные артисты, волонтеры и молодые исполнители из местных коллективов.

Среди участников были Молодежный ансамбль "Макнас", Западный молодежный балет и молодежный ансамбль барабанщиков "Макнас". Они дополнили выступления профессиональной команды музыкой, движением и театральными сценами.

По приведенным данным, в подготовке парада приняли участие 45 профессиональных художников творческого объединения Macnas Creative Ensemble и около 300 волонтеров. В то же время в описании мероприятия указано, что в постановке участвовали сотни местных молодых исполнителей.

Парад также стал частью городской программы к Хэллоуину, связанной с Самайном – древним кельтским праздником, который традиционно ассоциируют с завершением теплого сезона и началом зимы.

В Ирландии провели масштабный парад в честь Хеллоуина с гигантскими куклами. Фото и видео

В Ирландии провели масштабный парад к Хэллоуину. Источник: travelextra.ie

В Ирландии провели масштабный парад в честь Хеллоуина с гигантскими куклами. Фото и видео

В Ирландии провели масштабный парад к Хэллоуину. Источник: travelextra.ie

В Ирландии провели масштабный парад в честь Хеллоуина с гигантскими куклами. Фото и видео

В Ирландии провели масштабный парад в честь Хэллоуина. Источник: travelextra.ie

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