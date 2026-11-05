В Иране усилились призывы создать ядерное оружие после войны с США и Израилем – NYT

В Иране все громче звучат призывы отказаться от многолетнего обещания не разрабатывать ядерное оружие. То, что ранее считалось нейтральной позицией сторонников жесткой линии, становится центральной темой общественных и политических дискуссий на фоне угрозы возобновления боевых действий с Соединенными Штатами и Израилем.

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Призывы к изменению ядерной доктрины теперь раздаются не только на уличных митингах, но и с трибун молитв по всей стране. Об этом говорится в материале The New York Times.

От религиозных проповедей до национальных дебатов

Руководитель пятничной молитвы, которое в Иране является обязательным коллективным богослужением, в городе Кухдашт Али Сепахванд прямо заявил о необходимости ядерного вооружения "для решительной борьбы с Америкой".

В Тегеране духовный лидер Мохаммад Джавад Хадж Али Акбари назвал пересмотр ядерной доктрины "национальным требованием". Представитель руководства по национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подтвердил в эфире государственного телевидения, что иранские лидеры действительно обсуждают вопрос о том, стоит ли сохранять довоенную доктрину в случае эскалации.

По словам экспертов, раскол по этому вопросу смещается. Сторонники выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия из меньшинства превращаются в преобладающую силу.

Крах стратегии сдерживания

Десятилетиями официальный Тегеран ссылался на религиозный указ верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, запрещавший разработку и использование ядерного оружия. Стратегия Хаменеи заключалась в сохранении неопределенности. Политика Тегерана заключалась в том, чтобы намекать на ядерный потенциал для сдерживания врагов, но не пересекать порог создания атомной бомбы.

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Однако эта тактика не предотвратила военные конфликты, начавшиеся с июня 2025 года, в ходе которых инфраструктура страны получила серьезные повреждения, высшее руководство было частично уничтожено, а сам аятолла Хаменеи погиб. Аналитики отмечают, что Иран оказался в ситуации, когда он заплатил цену за наличие бомбы, не имея самого оружия, что усилило ощущение незащищенности перед США и Израилем.

Дипломатический рычаг или реальный шаг

Часть экспертов считает, что публичный выбор в пользу ядерного оружия стал рассчитанной стратегией Тегерана по повышению ставок на переговорах. Появление темы ядерного оружия в дискурсе на фоне посреднических усилий Катара может служить сигналом для Вашингтона.

Главные истории дня

Провал дипломатии обойдется Западу слишком дорого, поэтому дополнительным аргументом для иранских сторонников ядерного щита становятся и риторические заявления Дональда Трампа, намекавшего, что отношение к Ирану было бы иным при наличии у него ядерных боеголовок.

Вместе с тем иранские реформаторы, включая президента Масуда Пезешкиана и бывшего президента Хасана Рухани, продолжают отстаивать мирный характер программы. Бывший дипломат Курош Ахмади предупредил, что отказ от мирной доктрины до момента фактического создания бомбы лишь увеличивает риск немедленного военного удара по стране.

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Тем не менее, пока США и Израиль рассматривают новые атаки как способ предотвратить появление иранской бомбы, эти действия приводят к обратному эффекту, и окончательно убеждают Тегеран в необходимости создания ядерного оружия.

Напомним, президент США Дональд Трамп может согласиться на масштабную военную операцию против Ирана, после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом возможном сценарии сообщил один из американских чиновников.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным обновить перечень потенциальных целей США и Израиля, находящихся в пределах досягаемости иранских сил. Он также призвал армию усилить боевые возможности и быть готовой отвечать на любые угрозы.