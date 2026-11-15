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В Эстонии неизвестные пытались поджечь здание оборонного предприятия: подозревают след ГРУ

Анна ПавловаАнна Павлова
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В Эстонии неизвестные пытались поджечь здание оборонного предприятия: подозревают след ГРУ
Цель атак – посеять страх в обществе и среди предпринимателей

В ночь на субботу, 14 ноября, в Виймси (Эстония) была совершена попытка поджога здания предприятия оборонной промышленности Threod. В диверсии подозревают российскую разведку.

Впрочем, отмечается, что злоумышленникам не удалось довести задуманное до конца благодаря вмешательству собственной службы охраны компании. Об этом сообщила генеральный прокурор Астрид Аси. Ее цитирует издание ERR. В Федеральной полиции Эстонии позднее также подтвердили эту информацию и отметили, что все подозреваемые в поджоге уже были задержаны.

В Эстонии неизвестные пытались поджечь здание оборонного предприятия: подозревают след ГРУ

Все подозреваемые в поджоге были задержаны. Источник: Скриншот

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Контрразведка Эстонии подтвердила причастность России к этому инциденту. Координацией занималась российская военная разведка (ГРУ).

"Это была очередная попытка России совершить акт саботажа в Эстонии", – говорится в заявлении.

Предприятие не получило серьезных повреждений. Ключевую роль в предотвращении масштабного ущерба сыграли готовность самой компании и оперативные действия охранника. Никто не пострадал. Несмотря на ущерб, нанесенный зданию Threod, производственные и логистические мощности предприятия не были нарушены.

Генпрокурор страны также сообщила, что дело расследуется по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается деятельности, направленной против безопасности Эстонской Республики, по заданию разведки или службы безопасности иностранного государства, включая сбор информации или повреждение имущества.

"Прокуратура направила в суд ходатайство о заключении под стражу пяти подозреваемых. Задача уголовного производства теперь – выяснить обстоятельства организации нападения, роли участников и возможные связи с другими лицами", – добавила Аси.

Первые процессуальные действия на объекте в Виймси были проведены 14 ноября, вскоре после инцидента.

Паллосон отметил, что в рамках этого расследования латвийская служба безопасности VDD и прокуратура Латвии внесли важный вклад в быстрое установление обстоятельств, связанных с произошедшим.

По оценке Полиции безопасности, предприятия оборонной промышленности как в Эстонии, так и в целом на европейском уровне находятся в поле зрения спецслужб России. Цель атак – сеять страх в обществе и среди предпринимателей, нарушать и ослаблять производство и технологическое развитие оборонных предприятий, а также препятствовать поставкам их продукции и технологий в Украину.

Threod производит, помимо прочего, как разведывательные, так и ударные дальнобойные дроны.

Напомним, что страны Балтии уже долгое время называют следующими потенциальными целями российской агрессии. Более того, в Эстонии и Латвии путинский режим возможно, уже определился с конкретными целями нападения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин и его окружение регулярно отрицают намерения России напасть на Европу – и одновременно угрожают ядерным оружием. Все это является частью системной кампании РФ по запугиванию европейских стран с целью подорвать поддержку Украины. Впрочем, по данным Службы внешней разведки, Москва рассматривает возможность вооруженного противостояния с Европой как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года.

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