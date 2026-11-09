В Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. Фото

Участники акции требовали от правительства Нидерландов усилить политическое и экономическое давление на Израиль из-за боевых действий в секторе Газа. На улицы вышли люди с палестинскими флагами и плакатами, а во время одного из инцидентов полиция применила дубинки.

Видео дня

По оценке организаторов, в демонстрации приняли участие не менее 200 тысяч человек. Об этом пишет нидерландское издание NOS. Правоохранители заявили, что в целом акция прошла без серьезных инцидентов, хотя на улице Овертом произошло несколько столкновений с полицией.

Акция протеста

Демонстрация под названием "Красная линия" стала уже четвертой масштабной акцией против политики правительства Нидерландов в отношении Израиля. На этот раз к ней присоединились 13 организаций, среди которых Amnesty International, Oxfam Novib и Save the Children.

Большинство участников пришли в красной одежде, держали красные и палестинские флаги. На плакатах были надписи "Сионизм – это расизм", "Никакой поддержки апартеиду со стороны Нидерландов" и "Свободу Палестине".

Протестующие требовали от правительства премьер-министра Роба Еттена усилить давление на Израиль из-за насилия в отношении палестинцев.

РЕКЛАМА

"Я до сих пор считаю, что Нидерланды поступают неправильно. Это уже третий раз, когда я участвую в такой акции. Возможно, это мало что изменит, но это единственное, что можно сделать", – рассказала одна из участниц марша.

Столкновения с полицией

Несмотря на в целом мирное течение демонстрации, на улице Овертом правоохранители применили дубинки против участников акции. По информации издания AT5, это произошло во время задержания мужчины, который забрался на автобусную остановку и отказывался спускаться.

Главные истории дня

В ситуацию вмешались и люди, находившиеся рядом. В конце концов полиция задержала мужчину.

На этой же улице находилась группа людей с плакатами, на которых, в частности, было написано "Мы поддерживаем ХАМАС". Организаторы ранее признавали, что не могут полностью исключить участие сторонников этой группировки, однако подчеркивали, что главная цель демонстрации – защита прав человека.

РЕКЛАМА

В то же время корреспонденты NOS слышали, как участники марша скандировали, что никогда не будут поддерживать ХАМАС.

Известные участники

К демонстрации также присоединились бывшие нидерландские политики Йоб Коэн и Йозиас ван Артсен. На Музейной площади в Амстердаме организовали большую сцену, с которой выступали приглашенные спикеры.

РЕКЛАМА

Среди них были бывшая министр Лилиан Плумен, журналистка из Газы Амаль Геллес и палестинский активист Омар Баргути.

Организаторы призвали правительство Нидерландов использовать максимальное политическое, экономическое и дипломатическое давление, чтобы окончательно прекратить незаконную оккупацию Палестины.

Позиция премьера

В этот раз к маршу не присоединился премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. В прошлом году он участвовал в предыдущей демонстрации, когда возглавлял партию D66. Теперь политик объяснил свое отсутствие тем, что занимает пост главы правительства и у него другая роль.

РЕКЛАМА

Еще в прошлом году, будучи лидером D66, Йеттен называл события в Газе геноцидом. Однако на посту премьер-министра он больше не использует это определение.

На вопрос, почему он изменил формулировку, Йеттен ответил, что правительство обязано сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, предыдущая акция состоялась в октябре прошлого года. Тогда, по оценкам организаторов, на улицы Амстердама вышли около 250 тысяч человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер партии, прошедшей в парламент Израиля, отказался называть ХАМАС террористической организацией.