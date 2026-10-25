В Альпах сгорела бывшая резиденция Гитлера ''Орлиное гнездо'': полиция подозревает поджог. Фото и видео

Пожар вспыхнул в здании бывшей резиденции Гитлера "Орлиное гнездо" на вершине горы в Баварских Альпах. Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге.

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Спасатели получили сообщение о пожаре около 21:15 в пятницу, 23 октября, в районе Берхтесгадена на юго-востоке Германии. Как сообщает AP News, тушение осложнили снег, сильный ветер и труднодоступное расположение здания.

Подозреваемого задержали на мотоцикле, когда он ехал по горной дороге навстречу полицейским и пожарным, которые направлялись к месту возгорания.

По данным прокуратуры, задержанный является гражданином Германии, ему 33 года. Он связан с районом Берхтесгадена, однако сейчас там не проживает.

Во время допроса правоохранители заметили у мужчины признаки психического заболевания. Его должны были направить в психиатрическое учреждение. В то же время следователи планируют проверить, мог ли поджог иметь политический мотив с учетом истории здания.

Полиция заявила, что пока нет признаков причастности к пожару других людей.

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Тушение осложнил снег

Пожарным пришлось работать в сложных погодных условиях. Дождь перешел в первый за сезон сильный снегопад, а сильный ветер осложнял борьбу с огнем.

После нескольких часов работы спасатели ночью покинули место пожара. В субботу они надеялись завершить работы, однако не могли зайти внутрь здания из-за опасности обрушения конструкций и падения других материалов.

По информации властей, в результате пожара никто не пострадал.

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Что известно о резиденции

Здание, известное по-немецки как Кельштайнхаус (Kehlsteinhaus), расположено на скале на высоте 1834 метра над уровнем моря. Его построили для Адольфа Гитлера, однако нацистский диктатор бывал там редко.

Добраться до комплекса можно по горной дороге, которая проходит через несколько туннелей. От ее конца к зданию ведет лифт, проложенный внутри скалы. Дорога закрыта для обычного автомобильного движения, но днем ею пользуются автобусы, перевозящие посетителей.

С 1952 года в здании работают кафе и ресторан. Там также оборудована выставка, посвященная его истории.

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Неподалеку находилась другая резиденция Гитлера – Бергхоф. Ее руины взорвали в 1952 году.

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