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В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы
Протесты в Албании 24 октября. Источник: ANSI/Facebook

В Тиране, Албания, на протестах продолжаются жестокие столкновения. Во время субботней акции полиция была вынуждена применить резиновые пули, слезоточивый газ и водометы после того, как часть участников, "бросая камни и поджигая мусорные баки", пыталась штурмовать здание правительства на центральной площади города.

Другая часть протестующих продолжала пикетировать здание МВД. Причем на субботний протест собралось больше людей, чем в предыдущие дни, потому что к молодежи присоединились преподаватели вузов, школьные учителя и оппозиционные политики.

Что происходило в Тиране

Во время протестов в субботу молодежь перешла к несколько необычной для правоохранителей тактике, а именно – участники протеста рассредоточились в нескольких районах столицы. Из-за протестов сразу в нескольких местах правоохранители были вынуждены "усилить присутствие, чтобы контролировать ситуацию".

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В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Протесты в Албании 24 октября. Источник: ANSI/Facebook

В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Протесты в Албании 24 октября. Источник: ANSI/Facebook

Сначала акции проходили мирно, однако затем протестующие начали жечь мусорные баки и бросаться брусчаткой. В ответ полиция применила водометы.

В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Протесты в Албании 24 октября. Источник: ANSI/Facebook

Ближе к ночи такое противостояние переросло в более жестокие столкновения.

Что говорит власть

Протесты в стране аналогичны акциям во Франции – молодежь якобы требует лучшего образования, больших возможностей и политических перемен. Имеется в виду отставка правительства и, в первую очередь, премьер-министра Эди Рамы.

В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Протесты в Албании 24 октября. Источник: ANSI/Facebook

В субботу Рама заявил, что его кабинет уже готовит меры для решения проблем, связанных со стоимостью жизни, жильем и экономическими возможностями для молодежи. Одновременно 62-летний премьер (которого в прошлом году избрали уже на четвертый срок) предупредил о новых мерах безопасности и "строгой ответственности для причастных к насилию".

В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Протесты в Албании 24 октября. Источник: ANSI/Facebook

"Когда мы говорим, что готовы к диалогу, настаивать на протестах дальше нет смысла", – сказал Рама.

Российский след

В Албании протестующие пытались штурмовать здание правительства: полиция применила слезоточивый газ и водометы

Протесты в Албании 24 октября. Источник: ANSI/Facebook

Также премьер вновь обвинил "организованные преступные группы" из представителей других стран в подстрекательстве к протестам.

Как сообщал OBOZ.UA, Эди Рама утверждает, что протесты в Албании подстрекают представители России и Ирана. Таким образом последние пытаются помешать Албании на пути к вступлению в Европейский Союз.

"У нас есть много доказательств иностранного вмешательства. За масками скрываются все, кто желает Албании зла, кто хочет Албанию только для себя", – подчеркивал премьер страны.

Напомним: такие же массовые протесты продолжаются во Франции, где все также начиналось с демонстраций школьников и студентов, а выложилось в столкновения с полицией, погромы и грабежи. Столкновения с правоохранителями происходят также на массовых акциях в Испании, в частности в Барселоне.

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