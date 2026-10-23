В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 ''Руслан'': что произошло. Фото и видео

В международном аэропорту Тюбу (Япония) загорелся украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Инцидент произошел 22 октября во время приземления борта.

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Авиадиспетчеры вовремя заметили признаки пожара, а экстренные службы быстро потушили огонь. Об этом сообщает NHK.

Подробности инцидента

Возгорание украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан" произошло около 19:20. Авиадиспетчеры оперативно обнаружили признаки пожара, после чего пламя быстро потушили, к счастью, обошлось без пострадавших.

Воздушное судно самостоятельно добралось до места стоянки.

После происшествия взлетно-посадочную полосу закрыли на 15 минут, чтобы экстренные службы могли осмотреть место инцидента. Позже аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

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Информации о грузе на борту и возможных повреждениях самолета пока нет, а "Авиалинии Антонова" пока не предоставили комментариев. Известно, что этот самолет начал выполнять рейсы в аэропорт Тюбу около месяца назад.

Напомним, в начале августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле объявили тревогу после обнаружения дрона с детонатором, который лежал возле украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан". Из-за инцидента полеты временно приостановили, а во время взлета в машину врезался неизвестный предмет.

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Как писал OBOZ.UA, позже в ходе расследования на дроне, обнаруженном возле украинских транспортных самолетов, нашли следы ДНК. Эта же ДНК ранее уже фигурировала в одном из расследований в Литве.