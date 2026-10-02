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В аэропорту, через который летает Зеленский, объявили тревогу и эвакуировали людей: что происходит. Видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read1 мин
icon 2,8 т.
В аэропорту, через который летает Зеленский, объявили тревогу и эвакуировали людей: что происходит. Видео
Международный аэропорт Кишинёва имени Эуджена Доги. Источник: facebook.com/AirportChisinau

В Кишиневском международном аэропорту временно эвакуировали пассажиров и персонал из-за сообщения о возможном заминировании. В связи с проверкой также приостановили регистрацию на рейсы, а запланированные вылеты могут быть изменены.

Международный аэропорт "Эужен Дога" в Кишиневе сообщил об объявлении тревоги из-за возможного заминирования. Сотрудники аэропорта совместно с пограничниками оперативно эвакуировали людей из здания, а на место направили специализированные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы.

В аэропорту, через который летает Зеленский, объявили тревогу и эвакуировали людей: что происходит. Видео

Международный аэропорт «Эужен Дога». Источник: t.me/chisinauairport

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В настоящее время соответствующие службы проверяют информацию о возможном заминировании. В аэропорту призвали пассажиров сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников и представителей властей.

"Процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в расписании рейсов", — говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт также обратился к пассажирам, у которых на сегодня запланирован рейс, с просьбой проверять его статус на онлайн-табло.

В связи с проведением проверки возможны изменения в расписании рейсов. Регистрация на рейсы пока не проводится.

В аэропорту отметили, что о дальнейшем развитии ситуации сообщат дополнительно. Пассажиров просят следить за актуальной информацией и соблюдать инструкции служб, работающих на месте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в В Молдову и Румынию во время атаки РФ на Украину залетали дроны, один из них упал. Фото и видео

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