В аэропорту, через который летает Зеленский, объявили тревогу и эвакуировали людей: что происходит. Видео

В Кишиневском международном аэропорту временно эвакуировали пассажиров и персонал из-за сообщения о возможном заминировании. В связи с проверкой также приостановили регистрацию на рейсы, а запланированные вылеты могут быть изменены.

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Международный аэропорт "Эужен Дога" в Кишиневе сообщил об объявлении тревоги из-за возможного заминирования. Сотрудники аэропорта совместно с пограничниками оперативно эвакуировали людей из здания, а на место направили специализированные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы.

В настоящее время соответствующие службы проверяют информацию о возможном заминировании. В аэропорту призвали пассажиров сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников и представителей властей.

"Процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в расписании рейсов", — говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт также обратился к пассажирам, у которых на сегодня запланирован рейс, с просьбой проверять его статус на онлайн-табло.

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В связи с проведением проверки возможны изменения в расписании рейсов. Регистрация на рейсы пока не проводится.

В аэропорту отметили, что о дальнейшем развитии ситуации сообщат дополнительно. Пассажиров просят следить за актуальной информацией и соблюдать инструкции служб, работающих на месте.

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