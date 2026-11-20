Российской активистке во время беседы в аэропорту Берлина предложили подписать соглашение о сотрудничестве с Федеральной разведывательной службой Германии (BND). Женщина отказалась, после чего ей запретили въезд в Шенгенскую зону из-за якобы угрозы национальной безопасности страны.

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Об этом случае рассказал координатор "Консулов Антивоенного комитета" Андрей Пивоваров. По его словам, представители немецкой разведки во время разговора, в частности, спрашивали россиянку, кого она подозревает в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Проверки в аэропорту

Этот случай произошел на фоне сообщений о дополнительных проверках граждан России, прибывающих в Германию через аэропорт Берлина. На прошлой неделе издание "Холод" рассказало о двух россиянках, которых после паспортного контроля пригласили на отдельные беседы.

Одну из женщин около часа расспрашивали о мобилизации, родственниках в России, росте цен и ее отношении к происходящему в стране. Другая россиянка, которая возвращалась в Германию 4 ноября, отказалась от разговора, узнав, что он добровольный. После этого ей вернули документы и разрешили покинуть аэропорт.

Другие случаи

Кто именно проводит такие беседы, точно неизвестно. В пресс-службе берлинского аэропорта изданию "Холод" заявили, что опрос иностранных граждан не входит в полномочия сотрудников аэропорта, и посоветовали обратиться в полицию. На момент публикации материала правоохранители не ответили на запрос журналистов.

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Еще один похожий случай произошел 10 сентября. Как сообщило издание "Важные истории", тогда 26-летнюю россиянку, возвращавшуюся из Грузии в Германию, пригласили в отдельную комнату в аэропорту Берлина.

Девушку расспрашивали о родственниках, отношении к эмиграции и возможных связях с российскими военными или разведкой. После беседы ей разрешили въехать в страну.

В то же время в сентябре Министерство иностранных дел Германии заявило о необходимости дальнейшего сокращения выдачи туристических виз гражданам России. В ведомстве также сообщили об усилении проверок тех, кто въезжает в страну, однако критерии таких проверок не раскрыли.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии хотят ужесточить условия получения гражданства и ограничить выдачу вторых паспортов.