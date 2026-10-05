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Уже не шутки? Почему в Канаде заговорили о рисках вторжения США и вероятен ли такой сценарий – ВВС

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read4 мин
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Уже не шутки? Почему в Канаде заговорили о рисках вторжения США и вероятен ли такой сценарий – ВВС
Канада уже готовилась к войне с США. Источник: La Presse canadienne / Кристофер Кацаров

Канада начала учитывать даже маловероятный сценарий военного вторжения США. Премьер-министр Марк Карни заявил, что риск такого развития событий крайне низок, однако страна должна быть готова к различным вариантам развития событий.

На фоне президента США заявлений Дональда Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом канадские военные провели учения, моделирующие нападение США. В то же время военные эксперты считают такое вторжение практически немыслимым, об этом пишет BBC .

Почему Канада заговорила о нападении США

Карни рассказал The New York Times, что подготовился к сценарию возможного вторжения США, назвав это "управлением рисками".

На фоне глобальных пошлин Трампа и его заявлений о Канаде как о 51-м штате страна решила провести военные учения с моделированием американского нападения.

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В то же время в 2025 году Трамп заявлял, что крайне маловероятно, что США когда-либо применят силу против Канады. В Белом доме также заявили, что президент США сделал больше, чем кто-либо другой, для защиты Канады.

Почему вторжение считают маловероятным

Генерал-лейтенант Кристофер Коутс, бывший офицер Королевских военно-воздушных сил Канады, заявил, что война между двумя странами была бы сложной и практически немыслимой.

Канада и США являются членами НАТО, проводят совместные миссии по обороне Арктики в рамках NORAD и обмениваются разведывательной информацией.

В то же время Коутс предположил, что потенциальная агрессия могла бы начаться не с прямого вторжения, а с менее заметных средств, в частности кибервойны.

Канада уже готовилась к войне с США

По словам исследователя Канадского военного музея Тима Форана, страх перед американским экспансионизмом является частью истории Канады.

США пытались вторгнуться в британские североамериканские колонии в 1775 году, а во время войны 1812 года американские войска неоднократно вторгались на канадские территории.

После Первой мировой войны Канада вновь рассматривала возможность войны с США. Канадские генералы тайно ездили в приграничные города, выдавая себя за туристов, фотографировали мосты и автомагистрали и общались с местными жителями.

Каким может быть сценарий войны

Согласно модели, которую используют канадские вооруженные силы, в случае американского нападения стратегические позиции Канады могли бы быть захвачены в течение недели. Из-за численного превосходства США канадские военные быстро оказались бы в меньшинстве и могли бы перейти к партизанской войне.

Канада, согласно модели, обратилась бы за поддержкой и защитой к союзникам, в частности к Франции и Великобритании.

В то же время эксперты отмечают, что даже США было бы сложно вести такую войну. По словам Мэтью Шмидта, значительное количество американских офицеров могло бы подать в отставку, если бы получило приказ о вторжении в Канаду.

В случае вооруженного конфликта США, по его оценке, могли бы сосредоточиться на захвате канадских ресурсов, в частности нефти и полезных ископаемых, а также попытаться сместить руководство страны.

При этом Шмидт отметил, что при равных условиях канадские военнослужащие смогли бы оказать сопротивление, хотя военный потенциал США значительно превосходит канадский.

На фоне конфликта с Вашингтоном Канада также все чаще обращается к европейским партнерам. В сентябре стороны уже обсуждали новый формат отношений, который может охватить торговлю, безопасность, оборону, космос и науку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп заявил об ухудшении отношений с Испанией и призвал прекратить всю торговлю с этой страной. Также он высказался за приостановку всех визитов из Испании, обвинив Мадрид в ненадлежащем выполнении союзнических обязательств в НАТО.

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