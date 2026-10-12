"Уже не примитивные исполнители": в Чехии заявили, что Россия совершенствует диверсии против стран Европы

Россия совершенствует диверсионные операции против европейских стран, привлекая подготовленных диверсантов с конкретными целями и планами. В чешской контрразведке предупреждают , что более опасные действия Москвы могут начаться уже в ближайшие месяцы.

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Среди возможных угроз — диверсии на объектах военной промышленности стран НАТО, удары беспилотниками и ракетами, а также другие формы гибридной войны. Об этом заявил директор чешской Информационной службы безопасности BIS Михал Куделка.

Россия может усилить диверсии против стран Европы

О возможном усилении российских атак Михал Куделка заявил в ходе конференции "Текущие угрозы безопасности VII" в нижней палате парламента Чехии в понедельник.

По его словам, в последние недели поступает информация о риске более опасных действий со стороны России уже в ближайшие месяцы, а не годы.

"У России дела в Украине идут плохо, и российские чиновники, очевидно, решили выбрать тактику, которую мы можем назвать эскалацией ради деэскалации", — заявил Куделка.

Среди возможных сценариев он назвал диверсии на объектах военной промышленности стран НАТО, производящих оружие для Украины, удары беспилотниками и ракетами по территории государств, поддерживающих Украину, а также ограниченную военную операцию против одной из стран Альянса.

В то же время последний сценарий пока не представляет непосредственной угрозы, поскольку Россия сосредоточила силы на войне против Украины. Однако оценка риска может измениться, в частности после объявления той или иной формы мобилизации.

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Российские диверсанты стали лучше подготовлены

Куделка назвал российские диверсионные операции против стран, поддерживающих Украину, одной из самых серьезных угроз. По его словам, эта тенденция усугубляется.

Сначала Россия привлекала агентов, завербованных через Telegram, которые поджигали склады и устраивали пожары, пытаясь создать хаос и дестабилизировать ситуацию. Впоследствии стали появляться случаи, за которыми стояли уже подготовленные нападавшие с конкретными целями и планами.

Шпионаж, дезинформация и нападения на украинцев

Чехия и другие европейские страны следят за российскими шпионскими операциями, действиями в киберпространстве и дезинформационными кампаниями, направленными против демократических институтов и политических лидеров.

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Куделка подчеркнул, что Москва пытается влиять на политические решения государств и препятствовать принятию более жестких мер в отношении России. Дезинформаторы, по его словам, пытаются представить Россию спасителем и защитником, а Запад — виновником исторических и современных проблем.

Отдельно глава BIS обратил внимание на нападения на украинских беженцев. Их целью он назвал формирование враждебности по отношению к украинцам и помощи, которую им оказывают, а также усиление напряженности между украинской общиной и местным населением.

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В Чехии предупредили о когнитивной войне

По словам Куделки, российские операции по оказанию влияния и дезинформации перерастают в когнитивную войну — непрерывное скоординированное воздействие на то, как люди мыслят и принимают решения.

Она сочетает кибернетические, информационные и психологические инструменты, а её цель — подчинить волю противника без непосредственного боевого столкновения.

"Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности Чешской Республики, и еще долгое время ситуация будет оставаться такой. Мы не должны недооценивать этот факт", — подчеркнул глава BIS.

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Россия пытается разделить демократические страны

Куделка также заявил о недружественных действиях со стороны России и её партнёров — Китая, Ирана и Северной Кореи. Он отметил, что эти страны объединяет общий противник — демократические государства мира.

По словам главы чешской спецслужбы, Россия ведет гибридную войну против всей демократической Европы, используя все доступные средства.

В то же время он призвал не поддаваться панике. По его мнению, Россия недостаточно сильна, чтобы победить Запад в военном или экономическом противостоянии, поэтому пытается разделить демократические страны и ослабить их. Куделка подчеркнул, что у Европы и Запада достаточно сил, чтобы эффективно противостоять этим угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными для поляков из-за все более агрессивных действий России против Украины. По его словам, российские атаки приближаются к польской границе и уже регулярно происходят вблизи пограничной инфраструктуры.