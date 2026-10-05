Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые позиции в районе пролива Баб-эль-Мандеб: все подробности

Правительственные силы Йемена заявили о захвате ключевых позиций вблизи пролива Баб-эль-Мандеб, пытаясь оттеснить поддерживаемых Ираном хуситов от важного морского маршрута. Наступление развернулось на фоне объявленной правительством масштабной военной операции по возвращению территорий, контролируемых боевиками.

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Об этом сообщает Reuters. Накануне правительство Йемена объявило о начале масштабного наступления против хуситов.

В результате поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена взяли под контроль район Дхубаб в провинции Таиз, а также важные позиции вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. Военные источники также сообщили о захвате взлетно-посадочной полосы в Дхубабе.

Наступление проводилось при поддержке саудовской авиации. В результате правительственные войска пытаются перерезать маршруты снабжения хуситов и оттеснить их от побережья и подходов к проливу.

В то же время боевые действия в районе продолжаются. По словам министра информации Йемена Муаммара аль-Эрьяни, правительственные силы фактически установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, однако столкновения с хуситами продолжаются. Сами боевики опровергают заявления о продвижении правительственных войск и называют сообщения о захвате Дхубаба безосновательными.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из ключевых маршрутов международного судоходства. Поэтому контроль над позициями у пролива имеет не только военное, но и стратегическое значение для безопасности морских перевозок.

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Наступление хуситов в этом районе стало одной из причин, по которым правительство Йемена объявило о масштабной военной операции. Президент Йемена Рашад аль-Алими заявил, что наступление будет продолжаться до возвращения территорий, контролируемых боевиками.

Хуситы контролируют столицу страны Сану и значительную часть северо-запада Йемена с 2014 года. Новая операция правительственных сил направлена на восстановление контроля международно признанного правительства над всей территорией страны.

Сейчас правительственные войска при поддержке Саудовской Аравии пытаются отбить эти территории. В то же время окончательный контроль над районом остается предметом споров, поскольку хуситы опровергают заявления правительства о своих потерях.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, объявило о начале новой масштабной операции. Она будетнаправлена против хуситов, которых поддерживает Иран.

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