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Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые позиции в районе пролива Баб-эль-Мандеб: все подробности

Катя Помазан
Катя Помазан
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Правительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые позиции в районе пролива Баб-эль-Мандеб: все подробности
Бойцы йеменских правительственных сил, которых поддерживает Саудовская Аравия, направляются к линии фронта, где происходят столкновения с боевиками-хуситами, которых поддерживает Иран, в провинции Таиз.

Правительственные силы Йемена заявили о захвате ключевых позиций вблизи пролива Баб-эль-Мандеб, пытаясь оттеснить поддерживаемых Ираном хуситов от важного морского маршрута. Наступление развернулось на фоне объявленной правительством масштабной военной операции по возвращению территорий, контролируемых боевиками.

Об этом сообщает Reuters. Накануне правительство Йемена объявило о начале масштабного наступления против хуситов.

В результате поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена взяли под контроль район Дхубаб в провинции Таиз, а также важные позиции вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. Военные источники также сообщили о захвате взлетно-посадочной полосы в Дхубабе.

Наступление проводилось при поддержке саудовской авиации. В результате правительственные войска пытаются перерезать маршруты снабжения хуситов и оттеснить их от побережья и подходов к проливу.

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В то же время боевые действия в районе продолжаются. По словам министра информации Йемена Муаммара аль-Эрьяни, правительственные силы фактически установили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, однако столкновения с хуситами продолжаются. Сами боевики опровергают заявления о продвижении правительственных войск и называют сообщения о захвате Дхубаба безосновательными.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из ключевых маршрутов международного судоходства. Поэтому контроль над позициями у пролива имеет не только военное, но и стратегическое значение для безопасности морских перевозок.

Наступление хуситов в этом районе стало одной из причин, по которым правительство Йемена объявило о масштабной военной операции. Президент Йемена Рашад аль-Алими заявил, что наступление будет продолжаться до возвращения территорий, контролируемых боевиками.

Хуситы контролируют столицу страны Сану и значительную часть северо-запада Йемена с 2014 года. Новая операция правительственных сил направлена на восстановление контроля международно признанного правительства над всей территорией страны.

Сейчас правительственные войска при поддержке Саудовской Аравии пытаются отбить эти территории. В то же время окончательный контроль над районом остается предметом споров, поскольку хуситы опровергают заявления правительства о своих потерях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, объявило о начале новой масштабной операции. Она будетнаправлена против хуситов, которых поддерживает Иран.

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