Правительство Йемена объявило о начале масштабной операции против хуситов

В воскресенье, 4 октября, правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, объявило о начале новой масштабной операции. Она будет направлена против хуситов, которых поддерживает Иран.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что операция будет проведена с целью возвращения всех районов страны, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами

В телевизионном обращении президент Йемена Рашад аль-Алими заявил, что правительственные вооруженные силы будут продолжать наступление, "пока страна не будет освобождена от контроля террористического ополчения". Позже военный представитель призвал хуситов сложить оружие.

Подробности

Хуситы удерживают столицу Йемена Сану и значительную часть северо-запада страны, где проживает большинство населения, с 2014 года. До сих пор они выдерживали серию атак со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и их западных союзников, а также обновили свой арсенал с помощью Ирана.

В прошлом месяце хуситы начали неожиданное наступление, в результате которого за считанные недели был захвачен стратегически важный Баб-эль-Мандеб, открывающий пролив, и около 150 км (90 миль) побережья Красного моря, что дало хуситам новое влияние на международный судоходный маршрут.

Этот прогресс также открыл новый фронт в войне, начатой в феврале 2026 года США против Ирана, на которую Тегеран ответил перекрытием поставок нефти через Ормузский пролив на другую сторону Аравийского полуострова.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести наступательную операцию против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Среди вариантов, которые рассматривает Эр-Рияд, — наступательные действия вдоль побережья с целью обеспечения безопасности морского пути через Красное море или наступление на нескольких фронтах.

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Что происходит в Красном море

11 сентября йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря. Правительственные силы Йемена покинули остров, а боевики также установили контроль над прибрежным городом Дхубаб на материке.

Перим расположен в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом. Контроль над островом укрепляет позиции хуситов на одном из ключевых морских маршрутов мира, который приобрел особое стратегическое значение после блокады Ормузского пролива.

Главные истории дня

Контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом может стать более мощным рычагом влияния, чем даже блокировка Ормузского пролива. Ведь через него проходит примерно 15% мирового трафика морских перевозок и до трети – контейнерных.

Действия хуситов укрепляют позиции Ирана, но они преследуют и собственные цели, рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA, США перебросили две дополнительные батареи Patriot в Саудовскую Аравию и Катар для усиления противовоздушной обороны. Комплексы должны защищать ключевые нефтегазовые объекты стран на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана.