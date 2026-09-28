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Ультраправые одержали "историческую победу" на выборах в Сенат Франции: что это означает

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read3 мин
icon 3,2 т.
Ультраправые одержали "историческую победу" на выборах в Сенат Франции: что это означает
Марин Ле Пен
Источник: Global Look Press

Ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзники 27 сентября получили достаточно мест в Сенате Франции, чтобы впервые в истории партии сформировать парламентскую фракцию в верхней палате. По итогам выборов они получили рекордные 14 мест из 348.

Об этом сообщило издание France24. Согласно предварительным результатам, правые, центристы и левые социалисты, вероятно, останутся тремя основными силами в верхней палате.

Что известно

Во Франции на выборах в воскресенье, 27 сентября, ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) и ее союзники получили рекордные 14 мест в Сенате, где доминируют правые. Тем самым они фактически увеличили свое представительство в 348-местной палате всего за несколько месяцев до президентских выборов.

После объявления результатов выборов кандидат в президенты от Республиканской партии Марин Ле Пен приветствовала "историческую победу".

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Отмечается, что местные избранные должностные лица выбирают новых сенаторов для половины верхней палаты каждые три года, каждый из которых занимает свой пост в течение шести лет.

"Согласно подсчетам AFP, в воскресенье были избраны девять сенаторов от Республиканской партии, помимо трех, которые завоевали места в 2023 году", – говорится в материале.

Еще двое были избраны от партии "Союз правых за республику" (UDR) – союзника Республиканской партии Эрика Чотти.

Президент "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что сенаторы партии планируют сформировать фракцию вместе с союзниками из UDR.

В издании отметили, что, согласно предварительным результатам, правые, центристы и левые социалисты, вероятно, останутся тремя основными силами в верхней палате.

Кроме того, впервые в истории на выборах в верхнюю палату прошла леворадикальная партия "Непокоренная Франция" (LFI).

Ультраправая партия впервые вошла в Сенат, получив два места в 2014 году, когда она была известна как "Национальный фронт", и завоевала три места в 2023 году.

Марин Ле Пен рассчитывает прийти к власти на выборах в следующем году, когда президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку.

"Это историческая победа и важная веха – первое формирование фракции в Сенате", – сказала она в эфире X.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что неформальный лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая борется за президентское кресло и в настоящее время лидирует в опросах, заявила, что Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь. Бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который является кандидатом в президенты Франции от партии "Возрождение", в ответ обвинил Ле Пен в том, что она готова отдать Украину и Европу Путину.

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