Ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее союзники 27 сентября получили достаточно мест в Сенате Франции, чтобы впервые в истории партии сформировать парламентскую фракцию в верхней палате. По итогам выборов они получили рекордные 14 мест из 348.

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Об этом сообщило издание France24. Согласно предварительным результатам, правые, центристы и левые социалисты, вероятно, останутся тремя основными силами в верхней палате.

Что известно

Во Франции на выборах в воскресенье, 27 сентября, ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) и ее союзники получили рекордные 14 мест в Сенате, где доминируют правые. Тем самым они фактически увеличили свое представительство в 348-местной палате всего за несколько месяцев до президентских выборов.

После объявления результатов выборов кандидат в президенты от Республиканской партии Марин Ле Пен приветствовала "историческую победу".

Отмечается, что местные избранные должностные лица выбирают новых сенаторов для половины верхней палаты каждые три года, каждый из которых занимает свой пост в течение шести лет.

"Согласно подсчетам AFP, в воскресенье были избраны девять сенаторов от Республиканской партии, помимо трех, которые завоевали места в 2023 году", – говорится в материале.

Еще двое были избраны от партии "Союз правых за республику" (UDR) – союзника Республиканской партии Эрика Чотти.

Президент "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что сенаторы партии планируют сформировать фракцию вместе с союзниками из UDR.

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В издании отметили, что, согласно предварительным результатам, правые, центристы и левые социалисты, вероятно, останутся тремя основными силами в верхней палате.

Кроме того, впервые в истории на выборах в верхнюю палату прошла леворадикальная партия "Непокоренная Франция" (LFI).

Ультраправая партия впервые вошла в Сенат, получив два места в 2014 году, когда она была известна как "Национальный фронт", и завоевала три места в 2023 году.

Марин Ле Пен рассчитывает прийти к власти на выборах в следующем году, когда президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку.

Главные истории дня

"Это историческая победа и важная веха – первое формирование фракции в Сенате", – сказала она в эфире X.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что неформальный лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая борется за президентское кресло и в настоящее время лидирует в опросах, заявила, что Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь. Бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который является кандидатом в президенты Франции от партии "Возрождение", в ответ обвинил Ле Пен в том, что она готова отдать Украину и Европу Путину.

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