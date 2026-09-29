Украинский дайвер Владимир Журавлев, которого немецкие следователи подозревают в подрыве "Северного потока", обратился к властям Хорватии с просьбой о предоставлении политического убежища. Дело в том, что украинец не верит в справедливость немецкого суда.

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Хотя и существуют определенные законодательные нормы, "экстрадиция – это политическое решение страны". Об этом сообщил адвокат Журавлева Николай Катеринчук.

"Владимир Журавлев подал заявление о предоставлении политического убежища в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ждет справедливый суд", – в частности, сказал защитник украинца.

Суд в Хорватии разрешил экстрадировать подзащитного Катеринчука в Германию. Но адвокаты известного украинца обжалуют это решение.

"Несмотря на все законодательные нормы, экстрадиция – это политическое решение страны. Когда политики не влияют на суд, мы им верим. Но существует внесудебная процедура – политическое убежище, в рамках которой политические власти Хорватии могут высказаться по поводу ситуации с гражданином Украины, подозреваемым в подрыве "Северного потока", – пояснил адвокат.

Что известно о деле

Напомним: сам Журавлев отрицает свою якобы причастность к подрыву подводных газопроводов страны-террористки.

Еще 19 августа в Хорватии задержали гражданина Украины Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранители подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году. Германия еще ранее выдала европейский ордер на его арест.

По версии немецкого следствия, Журавлев может быть причастен к операции по взрыву газопроводов в Балтийском море. Его задержание в Хорватии стало очередным этапом процедуры передачи украинца немецкой стороне.

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Однако в сентябре Германия обновила европейский ордер на арест Журавлева, добавив к делу квалификацию "военное преступление". Защита украинца назвала это новым этапом борьбы за его права.

После задержания Журавлева Германия работала над его экстрадицией из Хорватии. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявлял, что намеренно контактировал с хорватскими властями, чтобы обеспечить передачу украинца немецкой стороне.

Еще одним украинцем, фигурирующим в деле о подрыве "Северных потоков", является Сергей Кузнецов. Его задержали в Италии после того, как Германия выдала европейский ордер на его арест.

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