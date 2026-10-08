Украинец признал свою вину в убийстве священника и покушении на жизнь четырех человек в Польше: какое наказание ему грозит

31-летний украинец Игорь М., подозреваемый в убийстве священника и покушении на жизнь четырех человек в польском Ярославе, признал свою вину. В то же время мужчина воспользовался правом отказаться от дачи показаний. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Об этом заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, сообщает WP Wiadomości. По её словам, прокурор предъявил Игорю М. обвинение и допросил его.

Что установили психиатры

Эксперты-психиатры представили заключение, которое позволило провести процессуальные действия с участием подозреваемого. После этого прокурор огласил Игорю М. обвинение и допросил его в присутствии присяжного переводчика и адвоката по назначению.

К допросу мужчину привлекли после того, как во вторник, 6 октября, прокурор в третий раз назначил психиатрическую экспертизу. Специалисты должны были определить, позволяет ли состояние здоровья Игоря М. участвовать в уголовном производстве.

Предварительные заключения, полученные в сентябре и в начале октября, указали на острые психотические расстройства и отсутствие логического контакта с мужчиной. Из-за этого ранее провести необходимые процессуальные действия с его участием было невозможно.

В то же время прокуратура подчеркнула, что последнее заключение касалось лишь возможности участия подозреваемого в производстве. Вопрос о том, был ли Игорь М. вменяем в момент совершения преступлений, психиатры пока не решали – это будет оцениваться отдельно.

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Что предшествовало

Напомним, 24 сентября в польском Ярославе 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей на территории монастыря бенедиктинок. Мужчина напал на четырех мужчин и одну женщину, среди пострадавших были трое священников. Один из раненых священнослужителей впоследствии скончался в больнице, ещё четверо пострадавших были госпитализированы.

Подозреваемого задержали на месте преступления, после чего его доставили в психиатрическое медицинское учреждение. По предварительным данным, у мужчины могли быть психические расстройства, а правоохранители также проверяли, находился ли он под воздействием наркотических веществ или алкоголя во время нападения.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Игорю М. предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений после нападения с ножом на территории монастыря в Ярославе. Суд поместил мужчину под временный арест на три месяца, который в связи с состоянием его здоровья он должен отбывать в больнице