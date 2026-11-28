Венгрия отменила запрет на въезд в страны Шенгенской зоны для командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди ("Мадяра"). Его ввели во времена премьерства Виктора Орбана – после неоднократных поражений российского участка нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия получала российскую нефть.

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Решение было принято еще до визита действующего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра на Закарпатье. Об этом сообщило венгерское издание Magyar Hang.

"Мадяру" разрешили приезжать в Венгрию

По данным Magyar Hang, миграционная служба Венгрии – Национальная генеральная дирекция по делам иностранцев – – отменила трехлетний запрет на въезд и пребывание в Венгрии и странах Шенгена для Роберта Бровди. О соответствующем решении там сообщили 18 ноября.

"Приказываю удалить из миграционного реестра предупредительную отметку о запрете на въезд и пребывание. Производство начато по собственной инициативе органа, процессуальные расходы в связи с ним не возникли", – говорилось в документе.

Magyar Hang обратилось с запросом в Министерство иностранных дел, а также в Канцелярию премьер-министра, поинтересовавшись, считают ли там запрет для Бровди обоснованным.

Ответ издание получило от Министерства внутренних дел, в чью компетенцию входит эта сфера.

В ведомстве пояснили, что Управление защиты конституции может предложить ввести отдельный запрет на въезд и пребывание. Оно же может инициировать его отмену, если риска для национальной безопасности больше нет.

Процедура требует заключения Информационного управления, и если обстоятельства дела существенно изменились, миграционная служба может отменить запрет либо сократить срок его действия.

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Когда и почему Венгрия запретила въезд "Мадяру"

28 августа Сийярто объявил, что Венгрия запрещает Бровди въезд – как командующему воинской частью, которая за неделю до этого атаковала станцию нефтепровода "Дружба" в российском городе Унеча. Этот удар привел к прекращению транспортировки российской нефти в Венгрию, что тогдашние венгерские власти назвали "нападением на энергетическую безопасность" и "попыткой втянуть Венгрию в войну".

Сийярто отметил, что Бровди не позволят въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону в ближайшие годы.

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На новость "Мадяр" ответил в формате видеообращения, подчеркнув, что санкции и запреты не смогут стереть его связь с родиной отца.

"Засуньте себе в задницу, господин "танцор на костях" (Сийярто объявил о решении в тот день, когда Россия устроила массированную воздушную атаку на Киев, убив почти 30 человек, в том числе четверых детей. – Ред.), ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – украинец и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяр в Венгрии хватает", – сказал "Мадяр".

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В ответ на решение Венгрии МИД Украины вызвал посла Венгрии и вручил ему ноту протеста. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение венгерских властей дискриминацией венгерского меньшинства в Украине, в частности защитника венгерского происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября премьер Венгрии Мадяр прибыл на Закарпатье и встретился с Зеленским.

Мы рассказывали обо всех подробностях визита.