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Сделка или возобновление войны: Трамп заявил о скором решении по Ирану

Анна ПавловаАнна Павлова
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Дональд Трамп. Флаг Ирана
Дональд Трамп. Флаг Ирана. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Соединенные Штаты Америки очень близки к принятию важного решения. А именно: либо заключить мирное соглашение с Тегераном, либо возобновить атаки по Ирану.

Такое заявление на фоне усиления угроз американцам сделал президент США Дональд Трамп. Его цитирует информационное агентство Bloomberg. Также отмечается, что Вашингтон тем временем сокращает дипломатический и военный персонал в некоторых странах Ближнего Востока.

"Наступает время определиться с дальнейшими действиями в отношении Ирана. Он назвал два варианта – заключение соглашения или возобновление атак", – заявил Трамп в программе Sunday Morning Futures на Fox News.

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Он также подчеркнул, что должен принять решение в ближайшее время.

"Или покончить с этим, что было бы очень легко сделать, или заключить соглашение? Вот и все. Мы не играем в игры", – сказал президент США.

Что предшествовало

Недавно Дональд Трамп предположил, что атаки США по Ирану могут возобновиться после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже на следующей неделе, 3 ноября 2026 года. В то же время он направил дополнительные военные силы в сторону Персидского залива. Среди них – третья авианосная группа.

Стоит добавить, что в воскресенье, 25 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США и Израиль разработали конкретные планы возобновления ударов по Ирану, которые могут реализовать после промежуточных выборов в Конгресс США. Среди потенциальных целей – ядерные объекты, ракетный арсенал и инфраструктура Ирана, а военные двух стран готовятся к короткой, но интенсивной операции.

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