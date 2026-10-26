Сделка или возобновление войны: Трамп заявил о скором решении по Ирану

Соединенные Штаты Америки очень близки к принятию важного решения. А именно: либо заключить мирное соглашение с Тегераном, либо возобновить атаки по Ирану.

Видео дня

Такое заявление на фоне усиления угроз американцам сделал президент США Дональд Трамп. Его цитирует информационное агентство Bloomberg. Также отмечается, что Вашингтон тем временем сокращает дипломатический и военный персонал в некоторых странах Ближнего Востока.

"Наступает время определиться с дальнейшими действиями в отношении Ирана. Он назвал два варианта – заключение соглашения или возобновление атак", – заявил Трамп в программе Sunday Morning Futures на Fox News.

Он также подчеркнул, что должен принять решение в ближайшее время.

"Или покончить с этим, что было бы очень легко сделать, или заключить соглашение? Вот и все. Мы не играем в игры", – сказал президент США.

Что предшествовало

Недавно Дональд Трамп предположил, что атаки США по Ирану могут возобновиться после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже на следующей неделе, 3 ноября 2026 года. В то же время он направил дополнительные военные силы в сторону Персидского залива. Среди них – третья авианосная группа.

РЕКЛАМА

Стоит добавить, что в воскресенье, 25 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США и Израиль разработали конкретные планы возобновления ударов по Ирану, которые могут реализовать после промежуточных выборов в Конгресс США. Среди потенциальных целей – ядерные объекты, ракетный арсенал и инфраструктура Ирана, а военные двух стран готовятся к короткой, но интенсивной операции.

Главные истории дня