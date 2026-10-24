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В Иордании неизвестные напали на церковь и убили не менее 7 человек: король пообещал возмездие

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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В Иордании неизвестные напали на церковь и убили не менее 7 человек: король пообещал возмездие
Церковь Святого Георгия в городе Хмуд

В южной провинции Карак в Иордании вооруженные мужчины открыли огонь по людям возле церкви Святого Георгия в городе Хмуд. По меньшей мере 7 человек погибли, еще 40 получили ранения. Нападение произошло в пятницу, когда местные жители собрались на похороны одного из членов общины.

О стрельбе и ее последствиях CNN сообщило управление общественной безопасности Иордании во время пресс-конференции. По его данным, нападавшие оставались на свободе. Король Иордании Абдалла II заявил, что власти жестко ответят на теракт.

Угрозы короля

"Кровь иорданцев дорога, и мы железным кулаком ударим по тем, кто посягает на эту страну", – написал Абдалла II в соцсети X.

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Премьер-министр Иордании Джафар Хассан заявил, что все государственные органы работают над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности. По его словам, нападение в Караке стало следствием экстремистской террористической идеологии, связанной с такфиром – объявлением других людей неверными.

Хассан подчеркнул, что власти не позволят обществу идти этим путем. После нападения правительство объявило трехдневный траур. В этот период на всех государственных и общественных зданиях приспустят флаги.

В Иордании неизвестные напали на церковь и убили не менее 7 человек: король пообещал возмездие

Король Иордании Абдулла прибыл в больницу, чтобы навестить пострадавших после нападения. Источник: Салах Малкави/Getty Images

Что рассказали очевидцы

По свидетельствам очевидцев, нападение продолжалось несколько минут. Один из них рассказал государственному телеканалу Al-Mamlaka, что видел у нападавшего автомат АК-47.

Друга очевидца в комментарии CNN заявила, что вооруженные мужчины кричали "Аллаху Акбар" и стреляли в людей во дворе церкви. Большинство присутствующих находились именно там.

Женщина рассказала, что пряталась за алтарем вместе с другими людьми, пришедшими на похороны. Она назвала случившееся массовым убийством и призналась, что не думала, что сможет выбраться живой.

Очевидец Тамер Халаса рассказал Al-Mamlaka, что несколько мужчин стояли у церкви, а затем двое вышли из автомобиля и открыли огонь. По его оценке, внутри храма и на прилегающей территории находилось более 150 человек.

Реакция на нападение

На видео с камер наблюдения, которое распространяли в социальных сетях, были видны трое вооруженных мужчин, стрелявших на улице, а затем направившихся к церкви.

Город Хмуд на протяжении веков был домом для преимущественно христианской общины. Нападения на религиозной почве в Иордании происходят редко, а христиане составляют около 2% населения страны.

Стрельбу осудили представители правительства Иордании и региональные чиновники. Соболезнования семьям погибших выразило посольство США в Иордании, заявив о солидарности с королем и народом страны.

Латинский патриархат Иерусалима также выразил соболезнования близким погибших и всем пострадавшим. В заявлении подчеркнули, что национальное единство иорданцев является важной защитой от терроризма, экстремизма и попыток расколоть общество.

Правительство Ирака заявило, что это нападение демонстрирует опасность терроризма и необходимость совместно противостоять силам, угрожающим безопасности общества и гражданскому миру.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Пакистане смертник устроил теракт в мечети.

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