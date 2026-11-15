В Варшаве на двух памятниках появились надписи ''Слава УПА'': замечен ''российский след''

В районе Муранув в Варшаве (Польша) 14 ноября появились надписи "Слава УПА" на двух памятниках. В украинском посольстве осудили эти акты вандализма, предположив, что это может быть провокация с "российским следом".

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Лозунг "Slava UPA" красной краской из баллончика неизвестные нанесли на подножие памятника солдату 1-й армии Войска Польского в Сквере политических заключенных сталинизма. Повреждений или каких-либо других надписей на нем не оставили, сообщает TVN24.

"Вандализм еще более дерзкий, учитывая, что памятник расположен в 150 метрах от штаб-квартиры варшавской полиции", – отметил репортер TVN24 Матеуш Мжик.

Немного позже аналогичное граффити заметили на стеле памятника героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN.

В Варшавском управлении полиции подтвердили получение сообщений о вандализме в отношении обоих объектов. Правоохранители проводят расследование, чтобы найти авторов надписей.

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Отметим, что это не первые лозунги "Слава УПА" на польских памятниках, появившиеся за последние дни. Недавно неизвестные злоумышленники повредили три памятника в Гдыне, оставив там одинаковые надписи. Речь идет о:

монументе, посвященном перемещенным гдынянам, на улице Старовейской;

памятнике Приморской Польше на площади Костюшко;

табличке, посвященной защитникам города в районе Редлово.

Главные истории дня

Реакция посольства Украины в Польше

Дипломаты осудили "эти постыдные провокации, как и любые проявления вандализма, осквернение памятников и подобные действия" и подчеркнули недопустимость таких инцидентов. Они надеются, что польские правоохранительные органы найдут виновных и привлекут их к ответственности.

"По нашему убеждению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую Россия пытается всеми способами вести в странах Европы, прежде всего в Польше. Цель очевидна – посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины", – заявила пресс-служба на странице в Facebook.

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Украинцам, которые сейчас проживают в РП, посольство дало несколько советов (далее цитируем).

Не соглашайтесь на "легкий заработок" за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других противоправных заданий. Обещание вознаграждения не освобождает от ответственности.

Будьте осторожны с незнакомцами в соцсетях и мессенджерах. Не передавайте им персональные данные и обращайте особое внимание на просьбы что-либо сфотографировать, оставить или перенести пакет либо выполнить задание, истинную цель которого от вас скрывают.

Разговаривайте с детьми и подростками об опасности вербовки. Объясняйте, что за предложениями быстрых денег, а также угрозами или шантажом могут стоять попытки втянуть их в преступление.

Если вам предлагают совершить противоправные действия или угрожают – не выполняйте указаний. Сохраните переписку и сообщите в польскую полицию.

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Вандалы могли найти эту "работу" в соцсетях

10 ноября белорусское издание MOST описало схему незаконного заработка в Telegram, которая распространялась в Польше. Один из журналистов выяснил, что за 500 долларов неизвестные просили оставить надпись "Слава УПА" на памятнике в Познани. Аналогичные предложения поступали также в Варшаве, Вроцлаве, Люблине.

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Представитель белорусской организации BELPOL предположил, что за этой кампанией могут стоять российские или белорусские спецслужбы. По его мнению, провокации имеют целью разжечь вражду между поляками и украинцами.

Организаторы такого заработка и исполнители актов вандализма пока не установлены.

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Как писал OBOZ.UA, ранее в Польше передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой и помощи в организации диверсий на железнодорожной инфраструктуре. Речь идет об инцидентах, произошедших осенью 2025 года на железнодорожной линии №7 в населенных пунктах Мика и Голомб.