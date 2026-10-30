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В Варшаве мужчина напал с ножом на двух украинцев из-за их национальности: пострадавшие в больнице

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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В Варшаве мужчина напал с ножом на двух украинцев из-за их национальности: пострадавшие в больнице
Подозреваемому грозит до 20 лет заключения. Источник: Facebook/Komenda Stołeczna Policji

В Варшаве (Польша) задержали 30-летнего мужчину, который напал с ножом на двух украинцев в городском автобусе. Обоих пострадавших с многочисленными ранениями доставили в больницу.

Правоохранители считают, что причиной нападения стала их национальность. Об этом говорится на сайте Комиссариата полиции Варшава-Жолибож.

Что известно

Инцидент произошел в первой половине октября. Незадолго до полуночи полиция получила сообщение, что пассажир одного из автобусов напал с ножом на двух мужчин. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили двух раненых пассажиров.

Оба пострадавших оказались гражданами Украины. Их госпитализировали с многочисленными ножевыми и резаными ранениями. В полиции считают, что нападавший выбрал жертв из-за их национальности.

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30 октября стало известно, что правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, который скрывался в лесистой местности этого района. Там его и задержали.

Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы

Мужчине предъявили три обвинения. Два из них касаются нападения на граждан Украины, которое, по версии следствия, он совершил из-за их национальности. Речь идет о покушении на причинение тяжких телесных повреждений, а также избиении, последствия которого привели к нарушению здоровья потерпевших более чем на 7 дней.

В полиции отметили, что подозреваемый совершил эти преступления повторно – в течение 5 лет после отбытия как минимум 6-месячного тюремного срока за аналогичное умышленное правонарушение.

Третье обвинение связано с угрозами в адрес другого мужчины. Этот случай произошел в августе 2024 года в одном из заведений. Подозреваемый не явился в прокуратуру по вызову в рамках этого расследования. По данным правоохранителей, угрозы он также высказывал повторно.

"За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двадцати лет. По ходатайству прокурора суд избрал для 30-летнего мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца", – подчеркнули в полиции.

Напомним, в Бельско-Бяле 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за ее происхождения. Агрессивный мужчина в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в ее адрес и требовал, чтобы она ехала обратно в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа из десяти местных напала на 19-летнего украинца по имени Владимир. Парня избили в тот момент, когда он разговаривал по телефону с матерью на украинском. На юношу напала группа его ровесников, повалила на землю и жестоко избила.

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