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В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 2,8 т.
В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео
Людей удалось спасти

В Тихом океане кашалот врезался в 17-метровую яхту, что привело к повреждению руля и корпуса судна. Экипаж подал сигнал бедствия и более 18 часов ждал помощи в спасательном плоту.

К счастью, людей удалось спасти, однако их яхта затонула. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел в конце сентября, когда Джемма и Джереми Купер вместе с двумя членами экипажа отправились из Фиджи в Новую Зеландию на 17-метровой яхте "Тай Там". Они планировали преодолеть около 1100 морских миль и добраться до портового города Опуа за шесть-восемь дней.

В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео

Яхта. Источник: Джемма Купер

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На четвертый день путешествия, когда яхта прошла примерно 600 морских миль, судно внезапно столкнулось с китом: после сильного удара штурвал заблокировался, и яхта лишилась возможности нормально двигаться.

Рядом с судном экипаж заметил группу из шести-восьми кашалотов, которые удалялись от яхты. После столкновения на правом борту образовались трещины и пробоины, через которые внутрь начала быстро поступать вода.

Экипаж боролся за жизнь в открытом океане

Джереми Купер сразу передал сигнал бедствия по радио, после чего экипаж начал бороться за то, чтобы удержать яхту на плаву.

После столкновения экипаж пытался как можно быстрее откачать воду с яхты. Джемма Купер и Хезерингтон работали с трюмными насосами, а плотник Мартин Джаффре вместе с Джереми Купером пытался заделать повреждения силиконом, эпоксидной смолой, диоксидом кремния и другими материалами.

В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео

Затонувшая яхта. Источник: Скриншот

Однако примерно в 18:00 насосы перестали нормально работать после нескольких часов непрерывной эксплуатации. Они забились мусором, а вода продолжала поступать внутрь судна.

Ситуация быстро ухудшалась: вода в главной каюте поднялась до уровня колен, а нос яхты начал погружаться. Ближайший берег находился примерно в 200 морских милях, поэтому экипаж понял, что долго удержать судно на плаву не удастся.

Люди на борту подготовили оранжевый спасательный плот и небольшую надувную лодку, после чего покинули "Тай Там". В это время аварийный маяк передал координаты яхты в Центр координации спасательных работ Новой Зеландии.

В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео

Затонувшая яхта. Источник: Скриншот

Экипаж спасли

К поисково-спасательной операции привлекли самолет P-8A Poseidon Королевских ВВС Новой Зеландии.

На помощь согласились прийти частное судно "Supreme" и контейнеровоз MV "Sofrana Surville", который находился на расстоянии более 100 морских миль. Экипаж "Тай Там" провел ночь и утро в спасательном плоту, а после восхода солнца яхта окончательно пошла ко дну.

В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео

К поисково-спасательной операции привлекли самолет. Источник: Скриншот

Как писал OBOZ.UA, рыбак из Перу, который 95 дней дрейфовал в Тихом океане, выжил, употребляя дождевую воду и питаясь тараканами, птицами и морскими черепахами. 61-летнего мужчину нашли в критическом состоянии, сильно обезвоженным, в тысяче километров от побережья.

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