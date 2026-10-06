В Турции экстренно посадили самолет из-за записки о бомбе: чем все закончилось

В понедельник, 5 октября, в Турции посадили пассажирский самолет A JET 4180, следовавший из Анкары в Шанлыурфу на юго-востоке страны. Причиной стало то, что на борту обнаружили записку о наличии в самолете взрывчатых веществ – ее нашли в зоне туалетов.

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Это произошло в 19:00, а в 20:05 воздушное судно совершило посадку в аэропорту Şanlıurfa GAP. Об этом сообщил губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шилдак.

На борту самолета находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. После приземления пассажиры были эвакуированы, а службы безопасности провели досмотр самолета на наличие взрывчатых веществ.

В итоге выяснилось, что на борту ничего подозрительного обнаружено не было. Аэропорт вновь открыли для движения воздушного транспорта.

"Выражаем свои соболезнования гражданам, пострадавшим в результате этого происшествия", – написал губернатор.

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Как сообщал OBOZ.UA, второй пилот самолета авиакомпании flydubai, напавший на командира воздушного судна во время рейса в Израиль, заявил следователям ОАЭ, что заранее планировал захватить самолет и разбить его в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. Еще до трудоустройства в авиакомпанию он искал перевозчиков, выполняющих рейсы в этот город.

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Гражданин Омана также планировал захватить самолет во время предыдущего рейса в Тель-Авив в начале 2026 года, но тогда отказался от своего замысла.